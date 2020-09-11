Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Muito calor

Fim de semana será de sol no ES e temperatura pode chegar a 32?°C nas montanhas

A previsão dos meteorologistas é de muito calor neste sábado (12) e domingo (13). Até na Região Serrana, onde as temperaturas costumam ser mais amenas, os termômetros podem chegar a 32 °C

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 11:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 11:32
Data: 04/11/2019 - ES - Vitória - Garotos se refrescam nas águas da Ilha de Vitória, Praça do Papa - Dia de calor em Vitória - Editoria: Cidades -
Garotos se refrescam nas águas da Ilha de Vitória, Praça do Papa - Dia de calor em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Sábado (12) e domingo (13) de muito sol. Assim promete ser o fim de semana do capixaba em todas as regiões do Espírito Santo. Vai fazer calor até mesmo na Região Serrana, onde as temperaturas costumam ser mais amena. Lá os termômetros podem chegar a registrar 32 °C. Se animou para uma praia? Calma! É preciso lembrar que tem uma pandemia acontecendo, por isso, fique por dentro das dicas dos especialistas antes de sair para um mergulho
Agora que você já foi lembrado sobre a importância de manter o distanciamento social, vamos à previsão do tempo. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), esta sexta-feira (11) será de sol do Norte ao Sul do Espírito Santo, com a temperatura máxima variando entre 31 °C e 33 °C em todas as regiões. 

SÁBADO E DOMINGO

A situação vai se repetir neste sábado (12), com  sol e calor em todo o Estado. Na Grande Vitória, a temperatura mínima é de 18 °C e a máxima de 32 °C. O mesmo vai se repetir nas regiões Norte, Noroeste e Sul do Espírito Santo. Já na Região Serrana, a mínima é de 17 °C e a máxima de 31 °C.
No domingo (13), o tempo quente continua, mas pode ter chuva rápida pela manhã nas regiões Nordeste, Noroeste e Norte do Estado. Na Grande Vitória, a previsão é de sol e calor, sem chuva, e de vento moderado no litoral. Os termômetros devem ficar entre 18 °C e 32 °C. Também não chove nas regiões Sul e Serrana, onde os termômetros devem variar entre 17 °C e 31 °C.
A segunda-feira (14) também será de sol e muito calor em todo o Espírito Santo, de acordo com o Incaper.

UMIDADE DO AR ABAIXO DOS 30%

O Incaper também faz um alerta para os índices de umidade relativa do ar, que devem ficar abaixo dos 30% em pontos das regiões Sul, Serrana e Noroeste do Espírito Santo. O ideal, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), é que ela varie entre 50% e 80%. É por isso que, quando os níveis estão entre 20% e 30%, as regiões entram em estado de atenção.
Quando o tempo está muito seco, há um esforço maior das vias respiratórias. Com isso, as defesas do corpo diminuem. Assim surgem as viroses, alergias, inflamações por bactérias, rinites, sinusite e outras doenças respiratórias. Nessas situações é importante beber muita água.

PRAIA X CORONAVÍRUS

Coronavírus na praia: médico do ES diz o que fazer para evitar contágio

Após praias e bares cheios em Vitória e Serra, médico faz recomendações

Secretário detalha consulta pública do plano de volta às aulas no ES

Covid-19: 50 cidades do ES não registraram mortes em uma semana

Entenda os riscos da reação adversa provocada pela vacina da Oxford

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como polícia desmascarou assassino brasileiro que ficou foragido no Paraguai por décadas
Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados