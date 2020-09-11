Fim de semana será de sol no ES e temperatura pode chegar a 32?°C nas montanhas

Sábado (12) e domingo (13) de muito sol. Assim promete ser o fim de semana do capixaba em todas as regiões do Espírito Santo. Vai fazer calor até mesmo na Região Serrana, onde as temperaturas costumam ser mais amena. Lá os termômetros podem chegar a registrar 32 °C. Se animou para uma praia? Calma! É preciso lembrar que tem uma pandemia acontecendo, por isso, fique por dentro das dicas dos especialistas antes de sair para um mergulho.
Agora que você já foi lembrado sobre a importância de manter o distanciamento social, vamos à previsão do tempo. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), esta sexta-feira (11) será de sol do Norte ao Sul do Espírito Santo, com a temperatura máxima variando entre 31 °C e 33 °C em todas as regiões.
SÁBADO E DOMINGO
A situação vai se repetir neste sábado (12), com sol e calor em todo o Estado. Na Grande Vitória, a temperatura mínima é de 18 °C e a máxima de 32 °C. O mesmo vai se repetir nas regiões Norte, Noroeste e Sul do Espírito Santo. Já na Região Serrana, a mínima é de 17 °C e a máxima de 31 °C.
No domingo (13), o tempo quente continua, mas pode ter chuva rápida pela manhã nas regiões Nordeste, Noroeste e Norte do Estado. Na Grande Vitória, a previsão é de sol e calor, sem chuva, e de vento moderado no litoral. Os termômetros devem ficar entre 18 °C e 32 °C. Também não chove nas regiões Sul e Serrana, onde os termômetros devem variar entre 17 °C e 31 °C.
A segunda-feira (14) também será de sol e muito calor em todo o Espírito Santo, de acordo com o Incaper.
UMIDADE DO AR ABAIXO DOS 30%
O Incaper também faz um alerta para os índices de umidade relativa do ar, que devem ficar abaixo dos 30% em pontos das regiões Sul, Serrana e Noroeste do Espírito Santo. O ideal, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), é que ela varie entre 50% e 80%. É por isso que, quando os níveis estão entre 20% e 30%, as regiões entram em estado de atenção.
Quando o tempo está muito seco, há um esforço maior das vias respiratórias. Com isso, as defesas do corpo diminuem. Assim surgem as viroses, alergias, inflamações por bactérias, rinites, sinusite e outras doenças respiratórias. Nessas situações é importante beber muita água.