Fim de semana será de sol no ES e temperatura pode chegar a 32?°C nas montanhas

Garotos se refrescam nas águas da Ilha de Vitória, Praça do Papa - Dia de calor em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Agora que você já foi lembrado sobre a importância de manter o distanciamento social, vamos à previsão do tempo. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , esta sexta-feira (11) será de sol do Norte ao Sul do Espírito Santo, com a temperatura máxima variando entre 31 °C e 33 °C em todas as regiões.

SÁBADO E DOMINGO

A situação vai se repetir neste sábado (12), com sol e calor em todo o Estado. Na Grande Vitória , a temperatura mínima é de 18 °C e a máxima de 32 °C. O mesmo vai se repetir nas regiões Norte, Noroeste e Sul do Espírito Santo. Já na Região Serrana, a mínima é de 17 °C e a máxima de 31 °C.

No domingo (13), o tempo quente continua, mas pode ter chuva rápida pela manhã nas regiões Nordeste, Noroeste e Norte do Estado. Na Grande Vitória, a previsão é de sol e calor, sem chuva, e de vento moderado no litoral. Os termômetros devem ficar entre 18 °C e 32 °C. Também não chove nas regiões Sul e Serrana, onde os termômetros devem variar entre 17 °C e 31 °C.

A segunda-feira (14) também será de sol e muito calor em todo o Espírito Santo, de acordo com o Incaper.

UMIDADE DO AR ABAIXO DOS 30%

O Incaper também faz um alerta para os índices de umidade relativa do ar, que devem ficar abaixo dos 30% em pontos das regiões Sul, Serrana e Noroeste do Espírito Santo. O ideal, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), é que ela varie entre 50% e 80%. É por isso que, quando os níveis estão entre 20% e 30%, as regiões entram em estado de atenção.