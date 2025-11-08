ES tem previsão de tempestade e ventos fortes com avanço de ciclone para oceano

Home
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu cinco alertas de ventos costeiros, chuvas intensas e tempestade até domingo (9) para todo o Estado

Redação de A Gazeta

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 11:03

Chuva em Vitória
Há alerta de chuvas intensas e raios para o Caparaó e o Sul do Estado neste sábado (8) Crédito: Ricardo Medeiros

Espírito Santo recebeu alertas de chuvas intensas, tempestade e ventos fortes para este sábado (8) e domingo (9). As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu cinco avisos para o Estado.

Frente fria e ciclone extratropical devem mudar o tempo e trazer chuva para todas as regiões do Estado; estudantes devem se preparar para o tempo instável

Vai chover no ES no primeiro domingo de Enem? Veja a previsão do tempo

O distrito de Santa Rosa ficou debaixo d'água após o temporal registrado à tarde; Defesa Civil informou que não houve registro de desabrigados ou desalojados

Volume de água impressiona e assusta moradores de Baixo Guandu

Segundo a Defesa Civil do ES, apesar do alerta, trata-se de uma frente fria associada ao ciclone extratropical, que se formou no Sul do Brasil e deixou pelo menos 6 mortos e mais de 400 feridos no Paraná, deslocando-se rapidamente para o oceano.

"Essa frente fria trará condições de intensificação dos ventos, principalmente nas regiões do Caparaó, Serrana e do Litoral, incluindo a Grande Vitória. Os ventos devem variar entre 60 e 70 km/h", explicou a meteorologista da Defesa Civil, Julyane Souza.

Neste sábado (8), há previsão de vento intenso nas regiões do Caparaó, Sul e Serrana, durante todo o dia. À noite, o alerta é de chuvas intensas e raios para o Caparaó e o Sul. Também há previsão de queda de temperatura, entre 3ºC e 5ºC.

Já no domingo (9), a previsão é de chuvas intensas, raios, vento forte e granizo para todo o Espírito Santo, com possibilidade de tempestade.

Com informações do g1 ES.

Alerta vermelho, laranja e amarelo: o que realmente significa cada um deles

