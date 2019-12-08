Tempo

ES tem novo alerta de chuva válido para todas as cidades capixabas

Segundo o Inmet, há previsão de chuva entre 20 a 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia
Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Dezembro de 2019 às 18:03

Segunda-feira (18) de chuva e tempo nublado na Grande Vitória Crédito: Carlos Alberto
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou aviso de mau tempo para todo o Espírito Santo, que vai durar deste domingo (8) até a segunda-feira (9). De acordo com o órgão, há previsão de chuva entre 20 a 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia. O aviso ainda diz que pode haver alagamentos e deslizamentos em cidades com áreas de risco.
Todos os 78 municípios capixabas podem ser atingidos pela chuva. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), para a segunda-feira, o sol deve aparecer entre muitas nuvens e vir a ocorrer chuvas esparsas. A temperatura deve variar entre 20ºC e 28ºC.
Na região Sul, a segunda-feira também será de sol entre nuvens e chuva, com temperatura entre 19ºC e 30ºC. Já na região Serrana, há maior possibilidade de chuva, com a temperatura mínima em 18ºC e a máxima em 21ºC.
No Norte e Noroeste o céu também ficará encoberto e pode chover a qualquer hora do dia. A temperatura fica entre 21ºC e 25ºC no Norte, enquanto o Noroeste deverá ficar entre 19ºC e 25ºC.

Veja Também

Com chuvas, nível do Rio Doce sobe e deixa Linhares em alerta

Chuva: ES entra em alerta com risco de deslizamento em nove cidades

Vila Velha registra quase 100 milímetros de chuva em 24 horas

