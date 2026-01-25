Risco de alagamentos

ES recebe dois novos alertas de chuvas intensas; veja para quais cidades

Inmet emitiu avisos amarelo e laranja para municípios capixabas, com previsão de chuva forte, ventos intensos e risco de alagamentos

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 10:21

Inmet emite alerta para o Espírito Santo neste domingo (25) Crédito: Reprodução | Inmet

O Espírito Santo recebeu dois alertas para chuvas intensas, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no início da manhã deste domingo (25). Os avisos são válidos até as 23h59. O alerta amarelo, de baixa gravidade, abrange 22 municípios capixabas. Desses, três também estão sob alerta laranja, considerado de gravidade intermediária.

Segundo o Inmet, nas cidades sob alerta amarelo, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 mm por dia, além de ventos de 40 a 60 km/h. Já os quatro municípios incluídos no alerta laranja podem registrar volumes de até 60 mm/h ou 100 mm por dia, com ventos que podem chegar a 100 km/h. Há risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Alerta laranja (perigo)

Cidades sob Apiacá Bom Jesus do Norte

Mimoso do Sul

São José do Calçado

Alerta amarelo (perigo potencial)

Cidades sob alerta amarelo (perigo potencial):

Alegre Apiacá Atílio Vivacqua Bom Jesus do Norte Cachoeiro de Itapemirim Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Dores do Rio Preto Guaçuí Ibatiba Ibitirama Irupi Itapemirim Iúna Jerônimo Monteiro Marataízes Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Presidente Kennedy São José do Calçado

Cidades sob alerta laranja (perigo):

Apiacá Bom Jesus do Norte

Mimoso do Sul

São José do Calçado

