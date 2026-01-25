ES recebe dois novos alertas de chuvas intensas; veja para quais cidades

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 10:21
O Espírito Santo recebeu dois alertas para chuvas intensas, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no início da manhã deste domingo (25). Os avisos são válidos até as 23h59. O alerta amarelo, de baixa gravidade, abrange 22 municípios capixabas. Desses, três também estão sob alerta laranja, considerado de gravidade intermediária.
Segundo o Inmet, nas cidades sob alerta amarelo, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 mm por dia, além de ventos de 40 a 60 km/h. Já os quatro municípios incluídos no alerta laranja podem registrar volumes de até 60 mm/h ou 100 mm por dia, com ventos que podem chegar a 100 km/h. Há risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Cidades sob alerta amarelo (perigo potencial):
Cidades sob alerta laranja (perigo):
