Apenas duas cidades do ES estão sob alerta de chuvas intensas; veja quais

Um homem de 30 anos foi assassinado com tiros na cabeça e na região do tórax, próximo ao Horto Municipal, no bairro Santo Antônio, na Serra, na noite de sábado (24). Dois amigos da vítima, de 19 e 38 anos, também foram baleados, mas socorridos com vida e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede. Testemunhas contaram à Polícia Militar (PM) que suspeitos chegaram em um Toyota Corola prata, desembarcaram e efetuaram os disparos. Marcelo Rodrigues de Oliveira Júnior morreu no local. Não há informações sobre a motivação do ataque.

A Polícia Militar informou que a guarnição foi acionada para prestar apoio ao Samu em Santo Antônio, onde teria acontecido uma tentativa de homicídio por arma de fogo. No local, foi feito contato com os socorristas, que relataram aos policiais que a vítima de 30 anos havia morrido no local após ser atingida por disparos de arma de fogo. Ainda conforme o relato, equipes se deslocaram até a UPA de Serra Sede, para onde dois feridos haviam sido levados.

Lá, ainda segundo relato da PM, a vítima de 19 anos disse à guarnição que estava com amigos em uma rua, próximo ao Horto Municipal, quando um veículo se aproximou e os ocupantes efetuaram diversos disparos contra o grupo. O jovem afirmou que conseguiu correr para a residência de um amigo e só teria percebido depois um ferimento sofrido na canela. A polícia informa que não foi possível fazer contato com o outro ferido devido ao estado de saúde dele.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória. A Polícia Civil (PC) disse que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, e até o momento, nenhum suspeito foi detido.