Apenas duas cidades do ES estão sob alerta de chuvas intensas; veja quais
Apenas duas cidades do ES estão sob alerta de chuvas intensas; veja quais

Publicado em 26/01/2026 às 10h51

Somente duas cidades do Espírito Santo estão sob alerta amarelo de chuvas intensas nesta segunda-feira (26): Bom Jesus do Norte e São José do Calçado, que ficam no Sul capixaba. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesses municípios, há previsão de volume de até 50 mm por dia e ventos entre 40 e 60 km/h. O risco de alagamentos é baixo.

Corpo dentro de saco plástico é encontrado por pescadores em lago de Cachoeiro

Publicado em 26/01/2026 às 10h37

Um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado submerso dentro de um lago abandonado na localidade de Alto Moledo, no distrito de Itaoca Pedra, interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde de domingo (25). Segundo a Polícia Militar, o corpo estava dentro de um saco plástico, com três pedras.

De acordo com informação dos militares, um vigia de uma empresa próxima ao local chamou a polícia após pescadores virem o corpo. Depois de uma caminhada de 150 metros em uma área de difícil acesso, com vegetação densa, o corpo foi encontrado. A vítima vestia camisa rosa, short jeans curto e tinha cabelos aparentemente longos.

Não houve confirmação sobre o sexo da vítima no local. Sobre o caso, a Polícia Civil informou que foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, que aguarda o resultado dos exames. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), onde passará pelo processo de necropsia. 

Motor vai parar fora de carro após acidente na BR 101 em Linhares

Publicado em 26/01/2026 às 10h15
Segundo a Ecovias Capixaba, o acidente envolveu dois carros e uma moto. O motor de um dos veículos foi arremessado para fora da pista. Uma pessoa ficou ferida e duas saíram ilesas.

O motor de um carro foi arremessado para fora do veículo após uma batida lateral entre dois automóveis e uma motocicleta na BR 101, em Linharesno Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (25). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma pessoa sofreu ferimentos moderados, foi socorrida e encaminhada para o Hospital Rio Doce. Não há mais detalhes sobre como o acidente aconteceu.

Em um vídeo enviado por leitores de A Gazeta, é possível ver um dos carros tombado na pista. O motor do veículo aparece do outro lado da rodovia, assim como a motocicleta (veja acima)

De acordo com a EcoVias Capixaba, concessionária responsável pela administração do trecho, outras duas pessoas envolvidas na batida não se feriram. Uma das faixas da rodovia precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência, e o tráfego foi totalmente liberado cerca de uma hora e meia depois.

Confronto entre suspeitos e PM termina com homem detido em Vitória

Publicado em 26/01/2026 às 08h46
Homem é preso após troca de tiros com a PM no bairro Resistência, em Vitória
Material apreendido com suspeito após confronto com a PM em Resistência Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um homem de 38 anos foi detido após uma troca de tiros entre criminosos e policiais militares no bairro Resistência, em Vitória, na madrugada desta segunda-feira (26). Segundo informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta, tudo começou após a Polícia Militar receber uma denúncia anônima de que cinco suspeitos armados estariam no ponto final da região.

Ao chegar ao local, os militares confirmaram a presença do grupo. Durante a abordagem, os suspeitos atiraram contra os policiais e houve confronto. Em seguida, os criminosos fugiram em direção a um manguezal. Um deles tentou se esconder em uma residência, mas acabou localizado e detido.

Com ele os policiais apreenderam drogas, munições e dinheiro. O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil foi procurada para informar sobre a autuação do homem e, quando houver retorno, este texto será atualizado. 

Eucalipto de 40 metros cai e atinge casas em Ibatiba

Publicado em 26/01/2026 às 08h35
Duas casas foram atingidas por uma das árvores na tarde de domingo (25)

Duas residências foram atingidas por uma tora de eucalipto de aproximadamente 40 metros na tarde de domingo (25), no bairro Floresta, em Ibatiba, na Região do Caparaó capixaba. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, havia pelo menos 10 pessoas nos imóveis no momento da queda. Apesar do susto, ninguém se feriu.

De acordo com os militares, a queda da árvore foi provocada por podridão na base do tronco, que apresentava inclusive marcas de fogo. A região já havia sido vistoriada e condenada pela Defesa Civil, por conta do risco que representavam os eucaliptos próximos às casas.

Os moradores ficaram assustados com a situação. Após a conclusão do serviço, a Defesa Civil interditou uma das residências atingidas até uma nova avaliação. Segundo a Defesa Civil do município, não há desalojados e a família segue no imóvel. 

Acidente entre carreta e caminhonete deixa dois feridos na BR 101 em Anchieta

Publicado em 25/01/2026 às 17h45
Segundo a PRF, a caminhonete tentou cruzar a pista quando foi atingida pela carreta. O condutor e a passageira foram socorridos e encaminhados para unidades de saúde em Cachoeiro de Itapemirim.

Um acidente entre uma carreta e uma caminhonete Hilux deixou duas pessoas feridas na BR 101, em Anchietano Sul do Espírito Santo, no começo da tarde deste domingo (25). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo menor estava tentando fazer um retorno quando, ao cruzar a rodovia, foi atingida pela carreta. Imagens de videomonitoramento mostram o momento da colisão (veja acima).

O condutor da Hilux ficou gravemente ferido e foi socorrido, sendo levado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. A passageira da caminhonete teve ferimentos moderados e foi levada para outro hospital da mesma cidade. Os dois não tiveram a identidade e a idade divulgadas. 

A Ecovias Capixaba informa que, depois do acidente, a pista precisou ser interditada, e o trânsito passou a fluir em desvio.

Suspeito de integrar facção e procurado por homicídio é preso Marataízes

Publicado em 25/01/2026 às 12h49
Mateus de Deus Maforte era integrante da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP)
Mateus de Deus Maforte era integrante da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) Crédito: Divulgação - Polícia Militar

Foi preso, na noite de sábado (24), um jovem de 26 anos, suspeito de integrar a facção Terceiro Comando Puro (TCP) e com mandado de prisão em aberto por homicídio. Mateus de Deus Maforte foi localizado em Barra de Itapemirim, Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo.

A Polícia Militar (PM) informou que os militares realizavam patrulhamento na Rua Antônio Barbato, quando avistaram Mateus, que tentou fugir por um beco, mas foi alcançado e abordado. Após consulta aos sistemas de segurança, os policiais constaram que contra ele havia um mandado de prisão em aberto por homicídio. A corporação não divulgou detalhes sobre o crime.

O titular da Delegacia de Marataízes, delegado Tiago Viana, disse que Mateus era um dos alvos de uma operação que ocorreu no início desta semana no município, mas na ocasião conseguiu fugir. “Ele pertence a uma facção criminosa de Minas Gerais. Foi mais uma tentativa do TCP de implantar indivíduos faccionados em Marataízes para comandar o tráfico de drogas”, explicou. O indivíduo foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.

Soldador é morto por vizinho ao beber na frente de casa em Vila Velha

Atualizado em 25/01/2026 às 16h07
O soldador Ubirata Vieira Costa, de 40 anos, morreu após ser esfaqueada ao voltar do trabalho
O soldador Ubiratã Vieira Costa, de 40 anos, morreu após ser esfaqueado na frente de casa Crédito: Acervo de família

Um soldador de 40 anos foi assassinado com duas facadas nas costas por um vizinho quando estava bebendo cerveja na frente da própria casa, no bairro Barramares, em Vila Velha, na tarde de sábado (25). A Polícia Militar (PM) informou que, conforme relato de testemunhas, Ubiratã Vieira Costa estava com amigos, após chegar do serviço, quando o suspeito foi em sua direção e o golpeou.

Em entrevista à repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, a irmã de Ubiratã contou que ele havia chegado por volta de 16h40 e mandado mensagem falando que estava cansado. Ela desconfia que a motivação do crime foi ciúmes por parte do suspeito.

"Meu irmão era muito gente boa, muito trabalhador para cuidar da família, dos filhos e agora está deixando quatro filhos pequenos e uma menina de 20 anos", lamenta a irmã.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192) disse ter sido acionado, mas, ao chegar ao local, constatou que Ubiratã já estava morto. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória. A Polícia Civil (PC) disse que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e afirmou que até o momento, nenhum suspeito foi detido.

ATUALIZAÇÃO: O texto foi atualizado com a identificação da vítima e informações apuradas pela TV Gazeta.

Motociclista sem CNH morre em acidente na ES 137, em Nova Venécia

Publicado em 25/01/2026 às 12h18
Motociclista morre após acidente na ES-137, em Nova Venécia
Motociclista morreu após acidente na ES 137, em Nova Venécia Crédito: Leitor | A Gazeta

Um motociclista de 42 anos morreu em um acidente na ES 137, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (25). Segundo a Polícia Militar (PM), uma testemunha contou que a vítima seguia no sentido Aeroporto - São Francisco quando, ao contornar a rotatória, perdeu o controle da motocicleta e colidiu com o meio-fio, sofrendo uma queda.

A PM informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, mas constatou que o homem já estava morto. A motocicleta apresentava diversas avarias e foi removida por guincho. De acordo com a corporação, o condutor não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) informou que a perícia foi acionada por volta de 1h22. O corpo do homem foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares.

Homem é assassinado a tiros e dois amigos ficam feridos na Serra

Atualizado em 25/01/2026 às 17h11
Um homem de 30 anos morreu e outros dois amigos dele, de 19 e 34 anos, ficaram feridos.

Um homem de 30 anos foi assassinado com tiros na cabeça e na região do tórax, próximo ao Horto Municipal, no bairro Santo Antônio, na Serra, na noite de sábado (24). Dois amigos da vítima, de 19 e 38 anos, também foram baleados, mas socorridos com vida e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede.  Testemunhas contaram à Polícia Militar (PM) que suspeitos chegaram em um Toyota Corola prata, desembarcaram e efetuaram os disparos. Marcelo Rodrigues de Oliveira Júnior morreu no local. Não há informações sobre a motivação do ataque. 

A Polícia Militar informou que a guarnição foi acionada para prestar apoio ao Samu em Santo Antônio, onde teria acontecido uma tentativa de homicídio por arma de fogo. No local, foi feito contato com os socorristas, que relataram aos policiais que a vítima de 30 anos havia morrido no local após ser atingida por disparos de arma de fogo. Ainda conforme o relato, equipes se deslocaram até a UPA de Serra Sede, para onde dois feridos haviam sido levados.

Lá, ainda segundo relato da PM, a vítima de 19 anos disse à guarnição que estava com amigos em uma rua, próximo ao Horto Municipal, quando um veículo se aproximou e os ocupantes efetuaram diversos disparos contra o grupo. O jovem afirmou que conseguiu correr para a residência de um amigo e só teria percebido depois um ferimento sofrido na canela. A polícia informa que não foi possível fazer contato com o outro ferido devido ao estado de saúde dele. 

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória. A Polícia Civil (PC) disse que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, e até o momento, nenhum suspeito foi detido.

ATUALIZAÇÃO: O texto foi atualizado com informações da Polícia Militar.

Marido é preso por agredir mulher e ameaçar sogra em Bom Jesus do Norte

Publicado em 25/01/2026 às 11h37

Um homem de 27 anos foi preso suspeito de agredir a esposa e ameaçar a sogra, no Loteamento Silvana, em Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo. A filha do casal, uma menina de cinco anos presenciou as agressões.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito chegou à residência embriagado, iniciou uma discussão com a companheira. Durante a briga, ele a agrediu no rosto e quebrou o celular dela. O homem também ameaçou a mãe da vítima, que tentou intervir para proteger a filha e a neta. Ele chegou a arremessar uma panela em direção à sogra, mas não a atingiu. 

A Polícia Civil informou que o homem, conduzido ao Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam) de Alegre, foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, injúria, cárcere privado e dano qualificado contra a companheira, e por tentativa de lesão corporal, difamação, injúria e ameaça contra a sogra, todos s crimes com base na Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.

Perseguição com várias viaturas chama a atenção na Grande Vitória

Publicado em 24/01/2026 às 20h10
Perseguição com mais de 10 viaturas na Grande Vitória
Moradores registraram imagens da "fila" de viaturas da Polícia Militar Crédito: Reprodução

Uma perseguição que teve a participação de cerca de 10 viaturas da Polícia Militar chamou a atenção de moradores de Vila Velha e Cariacica na tarde deste sábado (24). A busca por um veículo que havia sido roubado na sexta-feira (23) começou em Vale Encantado, na cidade canela-verde, e foi até o bairro Vista Mar, em Cariacica.

Segundo informações da repórter Quezia Prado, da TV Gazeta, tudo começou porque um carro que foi roubado na sexta estava sendo rastreado pelo próprio dono por meio de localizador. Ele contou para a polícia onde o veículo estava e então as equipes começaram a perseguição.

O homem que dirigia o carro roubado foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Até o início da noite deste sábado (24), ele ainda não tinha sido ouvido. 

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram procuradas para dar mais detalhes sobre o caso, mas ainda não deram retorno.

Homem é encontrado morto após disparos em distrito de Linhares

Publicado em 24/01/2026 às 19h04

Um homem que não teve a identidade revelada foi encontrado morto na tarde deste sábado (24) no distrito de Chapadão das Palminhas, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar informou que foi acionada após denúncias de disparos de arma de fogo na comunidade.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima caída. O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou a morte do homem. A perícia foi acionada. A Polícia Civil foi procurada para mais detalhes, mas a informação é de que o caso está em andamento. 

Carreta tomba e bloqueia os dois sentidos da BR 262 em Domingos Martins

Publicado em 24/01/2026 às 14h02
Carreta tomba e interdita os dois sentidos da BR 262 em Domingos Martins

Depois de tentar fazer uma ultrapassagem, uma carreta carregada com farelo de soja tombou e pegou fogo no km 82 da BR 262 em Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo, no início da tarde deste sábado (24). O trânsito chegou a ficar totalmente bloqueado na rodovia para o atendimento da ocorrência por pouco mais de duas horas, mas uma das faixas foi liberada às 14h35, operando em sistema de Pare e Siga.

Segundo informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal, a carreta realizava uma ultrapassagem em local proibido e, ao tentar retornar à sua faixa de origem para evitar uma colisão frontal com outro veículo, a carga se deslocou e a carreta veio a tombar, o que ocasionou a interdição total da pista.

"Uma carreta que a princípio tentava ultrapassar outra carreta em local proibido, a carga acabou puxando na curva e, ao retornar para a faixa de origem, causou o tombamento", detalhou Maurício Bershoff, inspetor da PRF.

Após o tombamento, o veículo pegou fogo, provocando a interdição total da rodovia. O acidente ocorreu por volta das 12h20, e a liberação da via aconteceu às 14h35, quando o fluxo passou a operar em sistema de Pare e Siga, com liberação alternada das faixas.

De acordo com informações da repórter Cris Martinelli da TV Gazeta, o motorista tem 41 anos, teria ido buscar a carga em Uberlândia e estava a caminho de Domingos Martins. No acidente, teria fraturado a clavícula. Ainda segundo a PRF, o condutor da carreta foi socorrido por populares e encaminhado a um hospital da região.

Carro fica preso em muro após colisão em Vila Velha

Publicado em 24/01/2026 às 11h38

Um carro bateu e ficou preso no muro de uma residência na madrugada deste sábado (24), na Rua Doutor Moacir Gonçalves, no bairro Guaranhuns, em Vila Velha. Testemunhas contaram à reportagem que o carro teria sido atingido lateralmente por um segundo veículo, o que fez com que rodasse na pista antes de colidir com o muro. 

O motorista do carro que ficou atravessado no muro contou à TV Gazeta que tentou evitar uma colisão ainda mais grave após ser atingido pelo outro veículo. Ele afirmou que acabou sendo jogado para o lado direito da pista, destruiu uma árvore e perdeu o controle da direção, parando apenas ao invadir o quintal do imóvel. 

“Sem explicação nenhuma, sem motivo algum, porque eu não entendo até agora por que ele fez isso. Me jogou para o lado direito da pista. Na minha frente tinha um carro estacionado e, na tentativa de desviar, joguei para o outro lado, bati no acostamento e acabei invadindo o quintal da senhora”, relatou.

O motorista do outro carro não foi identificado e a Polícia Militar informou que não foi acionada para atender a ocorrência. O motorista disse à reportagem que vai arcar com os prejuízos causados ao imóvel.

Homem em situação de rua é encontrado morto em lava a jato na Serra

Publicado em 24/01/2026 às 10h16
A vítima foi identificada como Adilson Miranda Gonçalves, de 57 anos
A vítima foi identificada como Adilson Miranda Gonçalves, de 57 anos Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um homem em situação de rua foi encontrado morto na manhã deste sábado (24) em um lava a jato às margens da Avenida Mestre Álvaro, no bairro Serra Sede, na Serra. A vítima foi identificada como Adilson Miranda Gonçalves, de 57 anos.

De acordo com informações apuradas pelo repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, investigadores da Divisão de Homicídios e peritos da Polícia Científica estiveram no local para os primeiros levantamentos. O corpo apresentava marcas de agressões na cabeça, e há suspeita de que o homem tenha sido morto com um pedaço de tronco de madeira encontrado próximo ao local. O lava a jato onde o crime ocorreu é anexo a um posto de combustíveis, e foram funcionários do estabelecimento que encontraram a vítima e acionaram as autoridades.

Ainda conforme relato dos trabalhadores à polícia, Adilson vendia frutas na região, vivia em situação de rua e costumava dormir na área do lava a jato. O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, não há informações sobre a autoria do crime, e nenhum suspeito foi identificado.

Avenida Maruípe será interditada para limpeza de encosta neste fim de semana

Publicado em 23/01/2026 às 18h08
Visita técnica feita no local onde será feira a intervenção
Visita técnica feita nesta sexta-feira (23) no local onde será feita a intervenção Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vitória

A Avenida Maruípe será totalmente interditada no sentido Centro de Vitória a partir da manhã deste sábado (24) para a realização de uma grande ação de limpeza em uma encosta às margens da via. Segundo a prefeitura, o bloqueio ocorre entre a Rua Emílio Ferreira da Silva e a Rodovia Serafim Derenzi, das 7h de sábado até as 12h de domingo (25). A interdição é necessária para garantir a segurança durante os trabalhos de retirada de mato, resíduos, possíveis entulhos e remoção de algumas árvores.

A ação tem caráter preventivo e busca reduzir o risco de deslizamentos de terra e de blocos, especialmente em períodos de chuva. A orientação para os motoristas que vêm da Rua Dona Maria Rosa é acessar a Avenida Leitão da Silva e, após o campo do Caxias, virar à direita na Rua Arlindo Sodré, retornando à Avenida Maruípe na altura do Parque Municipal Horto de Maruípe.

Equipes da Guarda Civil Municipal de Vitória estarão posicionadas nos pontos de interdição para orientar os motoristas e minimizar os impactos no trânsito. A recomendação é que os condutores utilizem rotas alternativas e redobrem a atenção à sinalização.

Teto de casa desmorona e deixa homem ferido em Linhares

Publicado em 23/01/2026 às 18h00
Estrutura de um quarto cedeu durante a noite no bairro Planalto; imóvel foi interditado e família foi encaminhada a Casa de Acolhida do município
A estrutura cedeu durante a noite no quarto em que a família estava Crédito: Douglas Abreu

O teto do quarto de uma casa desmoronou na noite desta quinta-feira (22), no bairro Planalto, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, deixando um homem ferido. No momento do desabamento, havia quatro adultos e duas crianças no imóvel. No quarto atingido estavam o pai, a mãe e as duas crianças. O homem mais velho foi atingido por um pedaço de madeira na cabeça e precisou ser encaminhado ao Hospital Geral de Linhares, mas já recebeu alta.

Em entrevista à repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta, o secretário de segurança pública do município, Eduardo Costa Negro, afirmou que o colapso foi causado por falhas na construção, como ausência de colunas e sustentações adequadas, agravadas pelo peso da estrutura e pelas chuvas recentes.

A família foi encaminhada para a Casa de Acolhida do município. Conforme a Secretaria de Assistência Social, a situação será avaliada e, se necessário, poderá ser concedido aluguel social.

Rua é interditada após deslizamento de terra em Piúma

Publicado em 23/01/2026 às 17h52
Rua ao lado de construção fica interditada após deslizamento em Piúma
Parte da rua cedeu em um deslizamento de terra em Piúma, no Sul do ES Crédito: Laine Garcia Dias Marques

Um novo deslizamento de terra foi registrado na madrugada desta sexta-feira (23) na Rua Morro do Eucalipto I, no bairro Niterói, em Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo. A via, que é sem saída, fica ao lado de um barranco onde ocorre uma obra.

O local, segundo os moradores estava comprometido desde novembro de 2025 quando houve a queda de um muro em obras. Procurada, a Prefeitura de Piúma informou que a Defesa Civil foi acionada imediatamente após tomar conhecimento do deslizamento e permanece no local desde o início do ocorrido, acompanhando a situação e adotando medidas de segurança.

O órgão destacou ainda que não houve feridos, nem pessoas atingidas. O município informou que servidores trabalham na criação de uma via alternativa para garantir o acesso da comunidade, e até o fim do dia será divulgado o cronograma das ações previstas. 

Mensagem disparada por plano de saúde em app de mensagem intriga usuários no ES

Publicado em 23/01/2026 às 17h04
Mensagem foi enviada para beneficiários na Unimed Vitória nesta sexta-feira (23)
Mensagem foi enviada para beneficiários na Unimed Vitória nesta sexta-feira (23) e que causou confusão em usuários dos planos Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma mensagem enviada pela Unimed Vitória nesta sexta-feira (23) chamou a atenção de usuários que afirmaram não ter realizado nenhum procedimento recente e passaram a desconfiar de um possível golpe. O aviso foi encaminhado por WhatsApp e informava que um atendimento havia sido concluído, com um link para avaliação do serviço.

Conforme relatos de leitores, a mensagem causou estranhamento justamente por mencionar um atendimento que eles não se lembravam de ter realizado. Procurada pela reportagem, a Unimed Vitória confirmou que o número responsável pelo envio da mensagem é oficial da cooperativa.

O plano de saúde explicou que o link encaminhado corresponde a uma pesquisa de satisfação referente ao último atendimento realizado pelo usuário, mesmo que esse atendimento não tenha ocorrido recentemente. "Não se trata de um golpe", garantiu a cooperativa.