Após chuvas, Igreja em Alegre é interditada por segurança

A Igreja São José, localizada no distrito de Anutiba, em Alegre, foi interditada devido a problemas no telhado Crédito: Pascom Comunitária

A Igreja São José, localizada no distrito de Anutiba, em Alegre, na região do Caparaó Capixaba, foi interditada na quinta-feira (22) após a descoberta de risco estrutural na cobertura do templo. A comunidade, segundo a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, pertence à Paróquia Nossa Senhora da Penha e vinha enfrentando problemas no telhado, agravados pelas fortes chuvas registradas nos últimos dias.

Segundo a coordenadora da comunidade, Márcia Rosilania Oakis Cunha Freitas, a situação se tornou crítica, aumentando o risco de desabamento. Diante do cenário, a Defesa Civil do município foi acionada, realizou uma vistoria técnica, determinando a interdição imediata do espaço religioso como medida preventiva para evitar acidentes.