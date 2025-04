Previsão do tempo

ES recebe dois novos alertas de chuvas e ventos fortes; veja cidades

Avisos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) abrangem 12 municípios do Norte e Noroeste do Espírito Santo e valem até a manhã de terça-feira (8)

Novo alerta de chuvas para o Norte do Estado. (Reprodução Inmet)

Felipe Sena Repórter / [email protected]

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta segunda-feira (7), dois novos alertas de chuvas e ventos para o Espírito Santo, válidos até as 10h de terça-feira (8). Nos municípios afetados da área laranja — alerta de maior intensidade — há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, além de chuvas que podem alcançar o acumulado de 100 mm por dia.

Os alertas emitidos pelo Inmet são classificados em três graus: amarelo, laranja ou vermelho. No Estado, 12 cidades estão sob alerta amarelo, de menor risco. Nesses locais, a chuva pode atingir entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Há também 6 cidades que estão sob alerta laranja, de maior gravidade. Nessas regiões, pode chover entre 50 e 100 mm em um dia, com ventos que podem chegar a 100 km/h.

Cidades sob alerta amarelo

Água Doce do Norte; Barra de São Francisco; Boa Esperança; Conceição da Barra; Ecoporanga; Montanha; Mucurici; Nova Venécia; Pinheiros; Ponto Belo; São Mateus; Vila Pavão.

Cidades em alerta laranja:

Conceição da Barra; Montanha; Mucurici; Pedro Canário; Pinheiros; Ponto Belo



