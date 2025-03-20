Calor: outono começa com temperaturas acima da média no ES

O outono começou oficialmente nesta quinta-feira (20) e, no Espírito Santo, os primeiros dias da nova estação devem ser marcados por temperaturas acima da média para o período. Segundo previsão da empresa de meteorologia Climatempo, apesar de ser uma estação de transição entre o verão e o inverno, o início do outono ainda pode ser quente devido ao calor acumulado nos meses anteriores.
Mesmo assim, para quem já está cansado do calor, uma boa notícia: segundo a empresa, é possível ter um friozinho no próximo mês. "Embora a previsão seja de um outono com temperaturas acima do normal em praticamente todo o Brasil, isso não quer dizer que não vamos ter episódios de frio. É provável que em abril tenhamos o primeiro evento de frio mais amplo no Centro-Sul, para inaugurar oficialmente os ares de outono, ainda na primeira quinzena de abril", diz o comunicado divulgado pela Climatempo.
Na quarta-feira (19), a Defesa Civil Estadual divulgou cinco alertas meteorológicos, sendo dois amarelos (moderado), dois laranjas (alto) e ainda um vermelho (excepcional) para chuvas intensas. Apesar disso, segundo a empresa de meteorologia, a estação deve ter um volume de chuvas um pouco abaixo ou na média em todos os Estados da Região Sudeste.
Como será no restante do Brasil
As condições climáticas previstas para o outono de 2025 indicam um padrão semelhante em grande parte do Brasil. No Sudeste e Centro-Oeste, as temperaturas também deverão ficar acima da média, com chuvas abaixo do esperado para o período. No Sul, embora a estação costume trazer queda gradual das temperaturas, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina podem registrar volumes de chuva acima da média.
Mesmo com a previsão de temperaturas elevadas, frentes frias poderão passar pela costa do Sul e Sudeste do Brasil ao longo do outono, trazendo momentos de alívio térmico. Episódios de nevoeiro e geada também se tornarão mais frequentes à medida que a estação avança e as massas de ar frio se intensificam.
O outono se estende até o dia 20 de junho e marca a transição para o inverno, quando as temperaturas tendem a cair de forma mais significativa no Brasil.