Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão do tempo

Calor: outono começa com temperaturas acima da média no ES

Mesmo assim, segundo a Climatempo, é possível que ainda na primeira quinzena de abril as temperaturas diminuam um pouco

Publicado em 20 de Março de 2025 às 09:21

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

20 mar 2025 às 09:21
O outono começou oficialmente nesta quinta-feira (20) e, no Espírito Santo, os primeiros dias da nova estação devem ser marcados por temperaturas acima da média para o período. Segundo previsão da empresa de meteorologia Climatempo, apesar de ser uma estação de transição entre o verão e o inverno, o início do outono ainda pode ser quente devido ao calor acumulado nos meses anteriores.
Mesmo assim, para quem já está cansado do calor, uma boa notícia: segundo a empresa, é possível ter um friozinho no próximo mês. "Embora a previsão seja de um outono com temperaturas acima do normal em praticamente todo o Brasil, isso não quer dizer que não vamos ter episódios de frio. É provável que em abril tenhamos o primeiro evento de frio mais amplo no Centro-Sul, para inaugurar oficialmente os ares de outono, ainda na primeira quinzena de abril", diz o comunicado divulgado pela Climatempo. 
Na quarta-feira (19), a Defesa Civil Estadual divulgou cinco alertas meteorológicos, sendo dois amarelos (moderado), dois laranjas (alto) e ainda um vermelho (excepcional) para chuvas intensas. Apesar disso, segundo a empresa de meteorologia, a estação deve ter um volume de chuvas um pouco abaixo ou na média em todos os Estados da Região Sudeste.

Como será no restante do Brasil

As condições climáticas previstas para o outono de 2025 indicam um padrão semelhante em grande parte do Brasil. No Sudeste e Centro-Oeste, as temperaturas também deverão ficar acima da média, com chuvas abaixo do esperado para o período. No Sul, embora a estação costume trazer queda gradual das temperaturas, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina podem registrar volumes de chuva acima da média.
Outono começa com temperaturas acima da média no ES
Áreas em vermelho mais escuro indicam onde vai fazer mais calor durante o outono de 2025 Crédito: Climatempo
Mesmo com a previsão de temperaturas elevadas, frentes frias poderão passar pela costa do Sul e Sudeste do Brasil ao longo do outono, trazendo momentos de alívio térmico. Episódios de nevoeiro e geada também se tornarão mais frequentes à medida que a estação avança e as massas de ar frio se intensificam.
O outono se estende até o dia 20 de junho e marca a transição para o inverno, quando as temperaturas tendem a cair de forma mais significativa no Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clima Climatempo espírito santo Previsão do Tempo Temperatura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados