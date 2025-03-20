Calor: outono começa com temperaturas acima da média no ES

Mesmo assim, para quem já está cansado do calor, uma boa notícia: segundo a empresa, é possível ter um friozinho no próximo mês. "Embora a previsão seja de um outono com temperaturas acima do normal em praticamente todo o Brasil, isso não quer dizer que não vamos ter episódios de frio. É provável que em abril tenhamos o primeiro evento de frio mais amplo no Centro-Sul, para inaugurar oficialmente os ares de outono, ainda na primeira quinzena de abril", diz o comunicado divulgado pela Climatempo.