"Chuvas de grande amplitude com nuvens grandes", alerta Defesa Civil do ES

Chuvas intensas devem atingir o Espírito Santo ainda nesta semana. Cinco alertas meteorológicos foram divulgados pela Defesa Civil nesta quarta-feira (19), sendo dois amarelos (moderado), dois laranjas (alto) e ainda um vermelho (excepcional).
Nas regiões do Caparaó capixaba, Sul e Serrana do Estado, o alerta vermelho indica possível impacto de tempestades entre a tarde de quarta-feira (19) e a madrugada de quinta-feira (20). Durante o mesmo período, um alerta laranja prevê alto impacto das chuvas nas regiões Metropolitana, Serrana, Sul e Norte, além de alerta amarelo para risco moderado de precipitações na região Central do ES.
Já na sexta-feira (21), as regiões Metropolitana, Caparaó, Sul e Serrana do Estado seguem sob alerta laranja, prevendo alto risco de tempestades. No mesmo dia, o risco será moderado para a Região Central capixaba, que apresenta alerta amarelo para chuvas intensas. Esse cenário de tempestades começa a diminuir em todo Estado no sábado (22).
De acordo com a Defesa Civil, as áreas que estão sob alerta vermelho podem enfrentar chuvas de grande amplitude, com nuvens grandes e probabilidade de até 70mm diários de precipitação, com tempestades pontuais durante o dia. No último fim de semana, cidade de Ibitirama, no Caparaó, já registrou um volume significativo de 150mm.
Governador faz alerta
Por meio das redes sociais, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), alertou para os riscos durante o período no Espírito Santo. "É importante que a gente possa ficar alerta, porque a Defesa Civil Estadual está se comunicando com a Defesa Civil dos municípios para que a gente possa proteger nossas vidas", disse. Confira o vídeo: