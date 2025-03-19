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"Chuvas de grande amplitude com nuvens grandes", alerta Defesa Civil do ES

Cinco alertas meteorológicos preveem tempestades com raios e chuvas intensas no Estado entre quarta-feira (19) e sexta-feira (21) para algumas regiões do Estado

Publicado em 19 de Março de 2025 às 18:27

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

19 mar 2025 às 18:27
Chuvas intensas podem atingir o ES nesta semana
Chuvas intensas podem atingir o ES até a sexta-feira (21) Crédito: Divulgação/Defesa Civil do Espírito Santo

Chuvas intensas devem atingir o Espírito Santo ainda nesta semana. Cinco alertas meteorológicos foram divulgados pela Defesa Civil nesta quarta-feira (19), sendo dois amarelos (moderado), dois laranjas (alto) e ainda um vermelho (excepcional).

Nas regiões do Caparaó capixaba, Sul e Serrana do Estado, o alerta vermelho indica possível impacto de tempestades entre a tarde de quarta-feira (19) e a madrugada de quinta-feira (20). Durante o mesmo período, um alerta laranja prevê alto impacto das chuvas nas regiões Metropolitana, Serrana, Sul e Norte, além de alerta amarelo para risco moderado de precipitações na região Central do ES.

Já na sexta-feira (21), as regiões Metropolitana, Caparaó, Sul e Serrana do Estado seguem sob alerta laranja, prevendo alto risco de tempestades. No mesmo dia, o risco será moderado para a Região Central capixaba, que apresenta alerta amarelo para chuvas intensas. Esse cenário de tempestades começa a diminuir em todo Estado no sábado (22).

Chuvas intensas podem atingir o ES nesta semana Crédito: Divulgação/Defesa Civil do Espírito Santo

De acordo com a Defesa Civil, as áreas que estão sob alerta vermelho podem enfrentar chuvas de grande amplitude, com nuvens grandes e probabilidade de até 70mm diários de precipitação, com tempestades pontuais durante o dia. No último fim de semana, cidade de Ibitirama, no Caparaó, já registrou um volume significativo de 150mm. 

Governador faz alerta

Por meio das redes sociais, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), alertou para os riscos durante o período no Espírito Santo. "É importante que a gente possa ficar alerta, porque a Defesa Civil Estadual está se comunicando com a Defesa Civil dos municípios para que a gente possa proteger nossas vidas", disse. Confira o vídeo:

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