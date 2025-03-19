ES recebe alerta laranja para chuvas intensas e ventos de até 100 km/h

Alerta laranja
A previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos entre 60 e 100 km/h.[Veja aqui como se mede chuva]
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
Alerta amarelo
Nos municípios sob este aviso, a previsão do Inmet é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos entre 40 e 60 km/h.
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Baixo Guandu
- Cariacica
- Colatina
- Domingos Martins
- Fundão
- Guarapari
- Itaguaçu
- Itarana
- Laranja da Terra
- Marechal Floriano
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Roque do Canaã
- Serra
- Viana
- Vila Velha
- Vitória