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ES recebe alerta laranja para chuvas intensas e ventos de até 100 km/h

Inmet emitiu dois avisos meteorológicos para municípios capixabas: um de menor potencial e o outro laranja, de risco intermediário; veja lista de cidades

Publicado em 19 de Março de 2025 às 12:47

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

19 mar 2025 às 12:47
Municípios do Espírito Santo receberam dois alertas de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quarta-feira (19): um amarelo — o menor na escala de risco — e o outro laranja, de nível intermediário. 

Alerta laranja

A previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos entre 60 e 100 km/h.[Veja aqui como se mede chuva]

CIDADES SOB ALERTA LARANJA
  1. Afonso Cláudio 
  2. Alegre 
  3. Apiacá 
  4. Atílio Vivácqua 
  5. Bom Jesus do Norte 
  6. Brejetuba 
  7. Cachoeiro de Itapemirim 
  8. Castelo 
  9. Conceição do Castelo 
  10. Divino de São Lourenço 
  11. Dores do Rio Preto 
  12. Guaçuí 
  13. Ibatiba 
  14. Ibitirama 
  15. Iconha 
  16. Irupi 
  17. Itapemirim 
  18. Iúna 
  19. Jerônimo Monteiro 
  20. Marataízes 
  21. Mimoso do Sul 
  22. Muniz Freire 
  23. Muqui 
  24. Piúma 
  25. Presidente Kennedy 
  26. Rio Novo do Sul 
  27. São José do Calçado 
  28. Vargem Alta 
  29. Venda Nova do Imigrante

Alerta amarelo

Nos municípios sob este aviso, a previsão do Inmet é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

CIDADES SOB ALERTA AMARELO
  1. Alfredo Chaves 
  2. Anchieta 
  3. Baixo Guandu 
  4. Cariacica 
  5. Colatina 
  6. Domingos Martins 
  7. Fundão 
  8. Guarapari 
  9. Itaguaçu 
  10. Itarana 
  11. Laranja da Terra 
  12. Marechal Floriano 
  13. Santa Leopoldina 
  14. Santa Maria de Jetibá 
  15. Santa Teresa 
  16. São Roque do Canaã 
  17. Serra 
  18. Viana 
  19. Vila Velha 
  20. Vitória
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