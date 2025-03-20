Ônibus atinge poste e curto-circuito provoca incêndio em loja em Cariacica

Bombeiros controlaram um incêndio em uma loja de acessórios para celulares na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica, na manhã desta quinta-feira (20). De acordo com informações apuradas no local pela reportagem da TV Gazeta, o fogo - que atingiu o segundo andar do estabelecimento - foi provocado por um curto-circuito após um acidente na avenida.

Militares do Corpo de Bombeiros informaram no local que um ônibus bateu em um poste próximo à loja, o que provocou um curto-circuito no sistema elétrico do segundo andar do estabelecimento. Ninguém estava no local no momento do incêndio, que já foi controlado.

As chamas atingiram produtos vendidos na loja, como capinhas de celular, o que provocou uma fumaça densa no local. A orientação é que o espaço não seja acessado por conta do risco de intoxicação. A Gerência de Trânsito de Cariacica informou que atuou na organização do tráfego na avenida para que o Corpo de Bombeiros pudesse fazer o combate ao incêndio. O trânsito na via não precisou ser interditado e flui normalmente.

Procurado pela reportagem de A Gazeta, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 7h20. Uma guarnição foi encaminhada e realizou o combate, extinguindo as chamas. Segundo a corporação, foi solicitada perícia para identificar a causa do incêndio e o prazo para conclusão do laudo é de 20 dias, prorrogáveis.