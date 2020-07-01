ES pode sentir efeitos de ciclone bomba que causou mortes no Sul do país

O Espírito Santo é um dos Estados que podem sentir os efeitos do 'ciclone bomba' que vem causando destruição e mortes no Sul do Brasil. As informações constam em um alerta divulgado pela Marinha do Brasil. Apesar do ciclone mesmo não atingir o Estado e ficar concentrado no Sul, os ventos fortes e as ondas ligados a ele se propagam em direção ao Sudeste, incluindo o Espírito Santo.
Os ventos provocados por esse sistema meteorológico podem causar, entre a noite desta quarta-feira (01) e a manhã da próxima sexta (03), ondas, em alto mar, entre 3 e 4 metros de altura, entre o norte de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e o sul de Caravelas, na Bahia, incluindo o Espírito Santo.
A aproximação da frente fria ligada ao ciclone, que traz também chuva ao Estado, também poderá provocar ventos de até 74 km/h na faixa litorânea entre os estados do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, e do Espírito Santo, ao sul de Guarapari, até a manhã desta quinta-feira (02).
A Marinha pede aos navegantes que consultem o portal do Centro de Hidrografia antes de irem ao mar. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, os ventos podem chegar a 115 km/h e as ondas a até 6 metros em alto mar. Em Santa Catarina, pelo menos seis pessoas morreram em decorrência do fenômeno que, por sua força e rapidez na formação, é chamado de ciclone bomba.