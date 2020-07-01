ES pode sentir efeitos de ciclone bomba que causou mortes no Sul do país

O Espírito Santo é um dos Estados que podem sentir os efeitos do 'ciclone bomba' que vem causando destruição e mortes no Sul do Brasil. As informações constam em um alerta divulgado pela Marinha do Brasil. Apesar do ciclone mesmo não atingir o Estado e ficar concentrado no Sul, os ventos fortes e as ondas ligados a ele se propagam em direção ao Sudeste, incluindo o Espírito Santo.