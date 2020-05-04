Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Frio chegando

Chuva e temperaturas mais amenas a partir de quinta-feira no ES

Apesar do tempo ensolarado nesta segunda-feira (4), temperatura no Estado deve começar a cair mais perto do final da semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Instituto Climatempo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 14:00

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 14:00

Chuva e frio na Grande Vitória
Temperatura deve cair no final da semana, com possibilidade de chuva e frio Crédito: Ricardo Medeiros
O sol continua a brilhar lá fora, mas maio começou um pouquinho mais fresco. A tendência, segundo institutos de meteorologia, é que nos próximos dias a temperatura comece a cair. Até o final de semana, o capixaba pode enfrentar chuva e também um friozinho. 
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até a próxima segunda-feira (11) a previsão é de chuva, que pode variar entre 10 e 50 mm, no Espírito Santo e também no Rio de Janeiro e no leste de Minas Gerais. 

Veja Também

Brejetuba registra temperatura de 10 graus neste sábado

TEMPERATURA VAI CAIR

A exemplo do que já acontece em outros estados da Região Sudeste, a temperatura também vai cair no território capixaba. Nesta segunda-feira (4), enquanto São Paulo registrou 13,6°C e o Rio de Janeiro teve a menor temperatura do ano (13,8 °C), segundo o Inmet, o Espírito Santo registra 19°C, com máxima de 26°C. Isso deve começar a mudar na quinta-feira (7), quando há possibilidade de chuva isolada.
Na próxima sexta-feira (8), por exemplo, o tempo em Vitória deve ficar encoberto e com chuva, e a temperatura não deve ultrapassar os 24°C. A mínima prevista é de 17 °C.
De acordo com o Instituto Climatempo, uma grande e forte frente fria avança sobre o Brasil nos primeiros dias de maio de 2020. A queda da temperatura mais acentuada deve ocorrer na sexta-feira (8) e no fim de semana do Dia das Mães.
Esta primeira onda de frio forte do outono está chegando como prevista anteriormente. É com ela que vamos sentir uma clara mudança no clima no Brasil, que vamos sentir que o frio começou de verdade. Mas ainda teremos outra onda de frio em maio, na segunda quinzena, que também será forte e abrangente", explicou Patricia Madeira, meteorologista da Climatempo.

Veja Também

Aniversários "da janela" viram moda no ES

Aos 82 anos, médico suspende aposentadoria para atender de graça no ES

Fecomércio tem expectativa de abrir lojas ainda esta semana no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados