Chuva e temperaturas mais amenas a partir de quinta-feira no ES

Temperatura deve cair no final da semana, com possibilidade de chuva e frio Crédito: Ricardo Medeiros

O sol continua a brilhar lá fora, mas maio começou um pouquinho mais fresco. A tendência, segundo institutos de meteorologia, é que nos próximos dias a temperatura comece a cair. Até o final de semana, o capixaba pode enfrentar chuva e também um friozinho.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até a próxima segunda-feira (11) a previsão é de chuva, que pode variar entre 10 e 50 mm, no Espírito Santo e também no Rio de Janeiro e no leste de Minas Gerais.

TEMPERATURA VAI CAIR

A exemplo do que já acontece em outros estados da Região Sudeste, a temperatura também vai cair no território capixaba. Nesta segunda-feira (4), enquanto São Paulo registrou 13,6°C e o Rio de Janeiro teve a menor temperatura do ano (13,8 °C), segundo o Inmet, o Espírito Santo registra 19°C, com máxima de 26°C. Isso deve começar a mudar na quinta-feira (7), quando há possibilidade de chuva isolada.

Na próxima sexta-feira (8), por exemplo, o tempo em Vitória deve ficar encoberto e com chuva, e a temperatura não deve ultrapassar os 24°C. A mínima prevista é de 17 °C.

De acordo com o Instituto Climatempo, uma grande e forte frente fria avança sobre o Brasil nos primeiros dias de maio de 2020. A queda da temperatura mais acentuada deve ocorrer na sexta-feira (8) e no fim de semana do Dia das Mães.