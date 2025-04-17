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Chuva contínua causa alagamentos na Grande Vitória; veja os impactos

Avenidas e pontes são os principais pontos afetados na região metropolitana; houve impactos no trânsito por conta de vias alagadas na manhã desta quinta-feira (17)

Publicado em 17 de Abril de 2025 às 07:58

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

17 abr 2025 às 07:58
Quem mora na Grande Vitória viu a quarta-feira (16) terminar e a quinta-feira (17) chegar sob chuva forte, causando alagamentos e, ainda, impactos no trânsito de veículos. Avenidas e pontes que ligam um município a outro são os principais pontos afetados na região metropolitana. Apesar da chuva contínua, ainda não havia até a última atualização desta matéria relatos de desalojados, desabrigados ou feridos em decorrência das chuvas.
De acordo com a Defesa Civil Estadual, o município de Ibatiba registrou o maior volume de chuva no Espírito Santo no intervalo de 24 horas. Foram 34 mm. O boletim divulgado às 6h mostra que cidades das regiões Serrana, Sul e Grande Vitória foram as mais afetadas. Vitória registrou 26 mm de chuva, enquanto Vila Velha, 23 mm.
Ruas e avenidas alagadas na Grande Vitória
Ruas e avenidas alagadas na Grande Vitória Crédito: Montagem | Telespectador TV Gazeta | Leitor A Gazeta
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo. Todos os municípios do Estado foram citados nos alertas, mas há maior risco nas regiões Sul e Serrana.

Os pontos de alagamentos: veja locais mais afetados

Vitória:
  • Na descida da Segunda Ponte, em Vitória, próximo à rodoviária da capital
  • Cruzamento entre as avenidas Leitão da Silva e Cezar Hilal
  • Pracinha do Cauê, no acesso à Terceira Ponte
  • Rua Constante Sodré, entre Santa Lúcia e Praia do Canto
  • Há trânsito lento na Avenida Dante Michelini e na Rodovia das Paneleiras
Vila Velha:
  • Avenida Santa Leopoldina, próxima à Prefeitura de Vila Velha
  • Ruas perto do Terminal de Vila Velha
  • Rua Nelsom Fernandes, no bairro Ibes
  • Rua da feira no bairro Paul
Serra:
  • BR 101, na entrada do bairro Laranjeiras. Lentidão se estende até a chegada a Vitória
Cariacica:
  • Avenida Vitória, no bairro Nova Brasília, em Cariacica
  • Há trânsito lento na Avenida Mário Gurgel, no sentido Segunda Ponte
Outras cidades:
  • Telespectadores da TV Gazeta relataram chuva contínua e forte também em Santa Teresa e Domingos Martins

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