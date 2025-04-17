Chuva contínua causa alagamentos na Grande Vitória; veja os impactos

De acordo com a Defesa Civil Estadual, o município de Ibatiba registrou o maior volume de chuva no Espírito Santo no intervalo de 24 horas. Foram 34 mm. O boletim divulgado às 6h mostra que cidades das regiões Serrana, Sul e Grande Vitória foram as mais afetadas. Vitória registrou 26 mm de chuva, enquanto Vila Velha, 23 mm.