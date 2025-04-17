Chuva contínua causa alagamentos na Grande Vitória; veja os impactos

Quem mora na Grande Vitória viu a quarta-feira (16) terminar e a quinta-feira (17) chegar sob chuva forte, causando alagamentos e, ainda, impactos no trânsito de veículos. Avenidas e pontes que ligam um município a outro são os principais pontos afetados na região metropolitana. Apesar da chuva contínua, ainda não havia até a última atualização desta matéria relatos de desalojados, desabrigados ou feridos em decorrência das chuvas.
De acordo com a Defesa Civil Estadual, o município de Ibatiba registrou o maior volume de chuva no Espírito Santo no intervalo de 24 horas. Foram 34 mm. O boletim divulgado às 6h mostra que cidades das regiões Serrana, Sul e Grande Vitória foram as mais afetadas. Vitória registrou 26 mm de chuva, enquanto Vila Velha, 23 mm.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo. Todos os municípios do Estado foram citados nos alertas, mas há maior risco nas regiões Sul e Serrana.
Os pontos de alagamentos: veja locais mais afetados
Vitória:
- Na descida da Segunda Ponte, em Vitória, próximo à rodoviária da capital
- Cruzamento entre as avenidas Leitão da Silva e Cezar Hilal
- Pracinha do Cauê, no acesso à Terceira Ponte
- Rua Constante Sodré, entre Santa Lúcia e Praia do Canto
- Há trânsito lento na Avenida Dante Michelini e na Rodovia das Paneleiras
Vila Velha:
- Avenida Santa Leopoldina, próxima à Prefeitura de Vila Velha
- Ruas perto do Terminal de Vila Velha
- Rua Nelsom Fernandes, no bairro Ibes
- Rua da feira no bairro Paul
Serra:
- BR 101, na entrada do bairro Laranjeiras. Lentidão se estende até a chegada a Vitória
Cariacica:
- Avenida Vitória, no bairro Nova Brasília, em Cariacica
- Há trânsito lento na Avenida Mário Gurgel, no sentido Segunda Ponte
Outras cidades:
- Telespectadores da TV Gazeta relataram chuva contínua e forte também em Santa Teresa e Domingos Martins