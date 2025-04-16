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Espírito Santo tem risco de temporais, raios e ventania; veja previsão

Segundo a Climatempo, a instabilidade avança sobre o Espírito Santo e provoca chuva forte, com risco de alagamentos e temporais

Publicado em 16 de Abril de 2025 às 08:26

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

16 abr 2025 às 08:26
Mapa de risco para esta quarta-feira (16)
Mapa de risco para esta quarta-feira (16) Crédito: Climatempo
A chuva deve voltar com força para o Espírito Santo a partir desta quarta-feira (16), que tem previsão de temporais ao longo do dia, segundo a empresa de meteorologia Climatempo. A instabilidade deve se intensificar principalmente na faixa sudoeste capixaba (veja área do mapa vermelha e roxa), que está na rota das tempestades.
De acordo com a Climatempo, isso é resultado da atuação de um cavado - que é como uma extensão de uma área de baixa pressão. Esse sistema, que se desloca lentamente desde o início da semana sobre o Brasil, chega ao Estado nesta quarta-feira e favorece o avanço das nuvens carregadas.
Conforme o mapa de risco meteorológico (veja acima), há alerta para tempestades nas áreas marcadas em roxo, que abrangem justamente a faixa de divisa com Minas Gerais. Nestas localidades, o alerta é para temporais com chuva forte, raios e ventos. Nos municípios em vermelho, há risco de temporais com chuvas de moderada a forte, raios e ventania em torno de 70 km/h, podendo ser até mais intenso em pontos isolados.
Espírito Santo tem risco de temporais, raios e ventania; veja previsão
Nas regiões em amarelo, o risco é de pancadas de chuva moderada a forte, com raios e ventania.
A instabilidade não vai se limitar a esta quarta-feira. Segundo a Climatempo, a previsão indica que a chuva deve continuar nos próximos dias, principalmente entre esta quinta-feira (18) e domingo (20), durante o feriado da Páscoa. Os acumulados de chuvas previstos para esse período podem chegar a 80 milímetros em diversas áreas do Espírito Santo, com pontos que podem ultrapassar os 100 mm.
Acumulado de chuva previsto entre quinta (17) e domingo (20)
Acumulado de chuva previsto entre quinta (17) e domingo (20) Crédito: Climatempo
Apesar da tendência de diminuição da chuva ao longo do final de semana, a Climatempo alerta que o solo encharcado aumenta o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, principalmente em áreas mais vulneráveis. A população deve acompanhar os alertas e orientações da Defesa Civil.

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