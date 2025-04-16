Mapa de risco para esta quarta-feira (16) Crédito: Climatempo

veja área do mapa vermelha e roxa), que está na rota das tempestades. A chuva deve voltar com força para o Espírito Santo a partir desta quarta-feira (16), que tem previsão de temporais ao longo do dia, segundo a empresa de meteorologia Climatempo . A instabilidade deve se intensificar principalmente na faixa sudoeste capixaba (), que está na rota das tempestades.

De acordo com a Climatempo, isso é resultado da atuação de um cavado - que é como uma extensão de uma área de baixa pressão. Esse sistema, que se desloca lentamente desde o início da semana sobre o Brasil, chega ao Estado nesta quarta-feira e favorece o avanço das nuvens carregadas.

Conforme o mapa de risco meteorológico (veja acima), há alerta para tempestades nas áreas marcadas em roxo, que abrangem justamente a faixa de divisa com Minas Gerais. Nestas localidades, o alerta é para temporais com chuva forte, raios e ventos. Nos municípios em vermelho, há risco de temporais com chuvas de moderada a forte, raios e ventania em torno de 70 km/h, podendo ser até mais intenso em pontos isolados.

Your browser does not support the audio element. Espírito Santo tem risco de temporais, raios e ventania; veja previsão

Nas regiões em amarelo, o risco é de pancadas de chuva moderada a forte, com raios e ventania.

A instabilidade não vai se limitar a esta quarta-feira. Segundo a Climatempo, a previsão indica que a chuva deve continuar nos próximos dias, principalmente entre esta quinta-feira (18) e domingo (20), durante o feriado da Páscoa. Os acumulados de chuvas previstos para esse período podem chegar a 80 milímetros em diversas áreas do Espírito Santo, com pontos que podem ultrapassar os 100 mm.

Acumulado de chuva previsto entre quinta (17) e domingo (20) Crédito: Climatempo