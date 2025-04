Serra

Tempestade e destruição em Nova Almeida: "Nunca vi isso na vida"

Temporal destelhou imóveis, derrubou árvores e deixou rastro de destruição por onde passou; tudo foi muito rápido e moradores estão assustados

1 min de leitura min de leitura

A intensidade do temporal que atingiu Nova Almeida, na Serra, impressiona. A tempestade gerou pânico e deixou rastro de destruição por onde passou. Uma das moradoras que teve a casa destelhada e perdeu móveis narra que teve uma noite de terror. Um novo dia chegou, com sol desta vez, e agora é hora de contabilizar os prejuízos e ainda se recuperar do trauma.

■ Por que temporal atingiu Nova Almeida e causou tantos estragos?

■ Temporal destelha casas, derruba árvores e suspende aulas

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta