Calor! As cidades do ES com as maiores anomalias de temperatura em 2023

O número representa a oscilação, para mais ou para menos, da temperatura, com relação à média da temperatura máxima esperada para cada mês

No ano passado, não era raro ouvir expressões como: “O calor está fora do normal”. E realmente estava. Cidades do Espírito Santo registraram em 2023 anomalias de temperatura próximas aos 5 °C. Mas o que isso significa? O número representa a oscilação, para mais ou para menos, da temperatura, com relação à média da temperatura máxima de cada mês.

O sol e o calor foram implacáveis e cidades do Estado registraram temperaturas bem acima do normal em 2023. (Fernando Estevão)

De acordo com a cientista Ana Paula Cunha e a equipe do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), responsáveis pelo estudo, os resultados foram obtidos a partir da comparação com a média das temperaturas máximas mensais do ano de 2000 a 2023.

Foram analisados todos os 5.570 municípios brasileiros. Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, registrou a maior anomalia dentre as 14 cidades capixabas que ocupam o ranking das mais quentes. A cidade marcou 4,79 °C acima da média. Em segundo lugar aparece Colatina, que registrou 4,43 °C e, em terceiro, São Domingos do Norte, com 4,36 °C.

"Estão relacionadas (no ranking) os municípios em ordem decrescente. Os primeiros municípios são os que tiveram maiores registros de aquecimento", explicou a cientista Ana Paula Cunha.

A especialista destacou também que o mês de novembro registrou o maior número de municípios com anomalias positivas de temperatura.

Maiores anomalias registradas no ES:

Marilândia - 4,79 °C

Colatina - 4,43 °C

São Domingos do Norte - 4,36 °C

Governador Lindenberg - 4,36 °C

Ecoporanga - 4,35 °C

Nova Venécia - 4,29 °C

Vila Pavão - 4,25 °C

Água Doce do Norte - 4,24 °C

Mantenópolis 4,22 °C

Barra de São Francisco - 4,22 °C

Pancas - 4,19 °C

Rio Bananal - 4,19 °C

Boa Esperança - 4,17 °C

Águia Branca - 4,16 °C

Cidades mais quentes do ES

O mesmo estudo também apontou as cidades mais quentes do Estado em 2023, com base nas maiores temperaturas médias. Colatina ficou em 1° lugar ao registrar 35,6 °C. Veja o ranking completo:

Colatina - 35,6 °C

Marilândia - 35,5 °C

Ecoporanga - 35,3 °C

Ponto Belo - 35,2 °C

Nova Venécia - 35,2 °C

Água Doce do Norte - 35,2 °C

Pancas - 35,1 °C

Barra de São Francisco - 35,1 °C

Pinheiros - 35,1 °C

São Domingos do Norte - 35,1 °C

