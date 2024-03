Em 2023

As cidades do ES que mais esquentaram no ano de recorde mundial de calor

Colatina foi a cidade com a maior temperatura média no Estado: 35,6°C. Confira o ranking completo

Com fama de ser uma das mais quentes do ES, Colatina fez justiça à fama e foi a cidade do ES com a maior temperatura média em 2023. (Reprodução)

Nayra Loureiro Estagiária / [email protected]

O ano de 2023 foi oficializado como o mais quente já registrado na história, segundo dados da Organização Meteorológica Mundial (OMM). O Espírito Santo seguiu a tendência mundial e os capixabas sentiram os efeitos do aumento das temperaturas. Os moradores da cidade de Colatina, no Noroeste do Estado, foram os mais afetados.

O motivo é que o município registrou a maior temperatura média no ano passado: 35,6 °C. Os dados fazem parte de um levantamento inédito enviado pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) à reportagem de A Gazeta.

Das 10 cidades ranqueadas pelo Centro de Pesquisa, 7 ficam localizadas na região Noroeste do Estado. São elas: Colatina, Marilândia, Nova Venécia, Água Doce do Norte, Pancas, Barra de São Francisco e São Domingos do Norte. As outras três cidades fazem parte da região Norte: Ecoporanga, Ponto Belo e Pinheiros.

O ranking com as temperaturas

Colatina - 35,6 °C

Marilândia - 35,5 °C

Ecoporanga - 35,3 °C

Ponto Belo - 35,2 °C

Nova Venécia - 35,2 °C

Água Doce do Norte - 35,2 °C

Pancas - 35,1 °C

Barra de São Francisco - 35,1 °C

Pinheiros - 35,1 °C

São Domingos do Norte - 35,1 °C

