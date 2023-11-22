Nas últimas semanas, a onda de calor deixou (e ainda deixa) os termômetros 5°C acima da média em todo o Espírito Santo . Mas a temperatura extrema não é sentida igualmente por todos os moradores. Nas comunidades, o teto das casas esquentam, não há ventiladores e, debaixo de um sol escaldante, os moradores precisam subir e descer os morros. Além disso, ainda lidam com a falta d'água constantemente.

Para essas pessoas, falta o básico e as casas são construídas em regiões periféricas do jeito que dá, sem planejamento e "ventilação cruzada" - termo que os arquitetos utilizam para definir a forma como o vento entra e refresca a residência.

A respiração ofegante e o suor são sensações frequentes da autônoma Márcia Helena Carias. O sol forte castiga, mas o problema não é só esse. Todo dia, ao menos quatro vezes, ela precisa subir e descer para voltar para casa no Morro do Romão, em Vitória

Your browser does not support the audio element. Como o calor extremo reforça a desigualdade social no Espírito Santo

"A gente faz malabarismos para driblar o calor, mas está complicado. Não dá para ficar dentro de casa, porque não tenho ventilador, fica aquele forno. Está sendo complicado. Ainda mais para as minhas crianças pequenas" Márcia Helena Carias - Autônoma

Subir as escadarias debaixo do sol escaldante torna o dia dos moradores de regiões altas ainda mais difícil Crédito: Fernando Estevão

Entre os malabarismos para driblar o calor, está ficar fora de casa. Ela e os filhos estão provisoriamente na casa da irmã - que é mais fresca.

Calor tem de sobra, o que falta para muitas famílias é o básico: vento.

“Muito calor, tem vezes que preciso abrir a porta da geladeira e deixar aberta para dar uma refrescada. É calor demais, o ventilador não dá conta. A poeira é muito forte também”, afirmou o assistente de logística Leonardo Vasconcelos Dias.

Para diminuir os contrastes entre bairros da periferia e outras localidades, o arquiteto e urbanista, Alexandre Ricardo Nicolau, está organizando um projeto de assistência técnica habitacional para reformar algumas residências. O bairro escolhido para iniciar o projeto é Jaburuna, em Vila Velha.

“As melhorias habitacionais vão focar em algumas questões específicas, como ventilação, adequar parte elétrica, impermeabilizar vazamentos, construção de banheiros, vamos buscar parcerias com lojas e empresas para viabilizar esse trabalho”, explicou Alexandre Ricardo Nicolau.

A casa da dona Francisca Batista dos Santos é uma das primeiras avaliadas por Alexandre. Uma única janela tem a missão de refrescar a casa. “Quando não está ventando, é uma quentura que ninguém aguenta”, afirma.

O arquiteto Alexandre visita a casa de douma moradora, que possui apenas uma janela Crédito: Fernando Estevão

Mudanças, mesmo que simples, podem mudar o cenário de muitas casas. Para o arquiteto, alterar a realidade dessas famílias pode transformar toda a sociedade.

"Hoje a Fiocruz já tem estudos que colocam a casa sob uma perspectiva de saúde pública e que aponta que todo conjunto da sociedade é afetado. As crianças vão acessar mais o SUS, ficar mais doente. As pessoas faltam ao trabalho porque ficam mais doentes" Alexandre Ricardo Nicolau - Arquiteto e urbanista

O projeto de Alexandre ainda está no início. Para fazer triagem, ele conversa com os moradores das residências, pois as casas precisam passar por interdição. O morador precisa entender e aceitar. Para angariar os fundos, ele vai buscar parcerias com iniciativas privadas.

Operações que podem significar uma vida mais digna. Para fazer com que para muitos moradores, o dia azul representa um dia bonito, não mais um dos vários problemas enfrentados.

“Quando se fala de calor e de infraestrutura, os moradores tentam resolver nem que seja colocando uma piscina provisória, uma caixa d’água, banho de mangueira. Quando não falta água, é outro problema grave que as favelas enfrentam. E a gente busca esse campo da orientação, porque o poder público precisa atuar nesses casos. Como promover o melhor ambiente para essas famílias? No caso de temperaturas elevadas, estamos falando de situações extremamente adversas que essas famílias enfrentam”, afirmou Gabriel Nadipeh, presidente da Central Única das Favelas (Cufa).