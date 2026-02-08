Carnaval de Vitória

Piedade teve desfile interrompido por 40 minutos por falha em som do Sambão

Problema causado por interrupção em ramal do fornecimento de energia exigiu "força no gogó", segundo presidente da agremiação

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 17:17

Desfile da Escola de Samba Unidos da Piedade no Carnaval 2026 Crédito: Carlos Alberto Silva

Um problema na sonorização, decorrente de uma pane no fornecimento de energia para o sambódromo, interrompeu o desfile da Unidos da Piedade durante quase 40 minutos, na noite de sábado (7). A escola, que é uma das mais tradicionais do Carnaval de Vitória, foi a segunda a se apresentar no Sambão.

A agremiação dedicou o enredo "O Canto Livre de Papo Furado" a um dos símbolos do samba capixaba, Edson Papo Furado. A proposta era reverenciar a trajetória do intérprete relacioná-la ao crescimento do quilombo da Piedade. Aos 24 minutos de desfile, aconteceu a pane.

Naquele momento, a escola passava pela segunda cabine de jurados e, segundo o presidente da Piedade, professor Jocelino, a dimensão do problema não foi percebida de imediato. Acreditou-se, a princípio, que o som estava falhando apenas naquela área, e não em toda a avenida.

“Chamamos a Liga, que nos deu o suporte necessário e explicou imediatamente que era um problema na região. Em comum acordo, decidimos parar o relógio, mas até parar, foram cinco, seis minutos. Com 20 minutos, tomamos a decisão de comunicar às pessoas o que estava acontecendo, que iríamos paralisar e retomar.”

Segundo a Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), com a parada da contagem, não houve prejuízo do tempo regulamentar, até o restabelecimento integral da energia, fonte alimentadora do som.

A preocupação naquele momento, segundo Jocelino, foi distribuir água para quem participava do desfile, devido à alta temperatura no ambiente e ao calor provocado pelas próprias fantasias, que são bastante quentes.

Apesar do imprevisto, Jocelino alega que a retomada foi ainda melhor. “Chamei as pessoas para irem no gogó, cantaram com mais força, porque estávamos preparados. Se teve choro, foi de emoção mesmo, porque a escola arrepiou. Agora a gente espera a apuração e espera que a Piedade não seja penalizada, porque a gente não teve problema interno.”

Fundada em 1955, no bairro Piedade, em Vitória, a agremiação verde, branca e vermelha conta com 14 conquistas no Grupo Especial, sendo a maior campeã do carnaval capixaba. Este ano, vai em busca do 15° título, para encerrar um jejum de 40 anos.

De onde veio a falha?

O Sambão opera com duas fontes independentes de energia, de acordo com a Liesge. Uma proveniente da concessionária EDP, por meio de um ramal dedicado ao evento, e outra por meio de gerador de contingência, acionado automaticamente em caso de queda da rede principal.

“Durante o desfile, houve a interrupção no ramal de fornecimento da EDP e, de forma concomitante, o gerador entrou em operação, sustentando o atendimento parcial do sambódromo.”

A EDP foi acionada para restabelecer o fornecimento, mas, em razão da lotação do sambódromo e do ponto de acesso ao local do problema ser tecnicamente restrito, houve tempo de espera até a normalização do sistema. Ainda segundo a Liga, após o episódio, a concessionária permaneceu de prontidão, acompanhando preventivamente a operação.

“A Liesge informa ainda que os jurados das três cabines julgadoras foram devidamente comunicados sobre a ocorrência pelo coordenador geral do júri e sobre os procedimentos adotados, assegurando total transparência e isonomia no julgamento”, informou a liga, por nota.

