Piedade teve desfile interrompido por 40 minutos por falha em som do Sambão

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 17:17
Um problema na sonorização, decorrente de uma pane no fornecimento de energia para o sambódromo, interrompeu o desfile da Unidos da Piedade durante quase 40 minutos, na noite de sábado (7). A escola, que é uma das mais tradicionais do Carnaval de Vitória, foi a segunda a se apresentar no Sambão.
A agremiação dedicou o enredo "O Canto Livre de Papo Furado" a um dos símbolos do samba capixaba, Edson Papo Furado. A proposta era reverenciar a trajetória do intérprete relacioná-la ao crescimento do quilombo da Piedade. Aos 24 minutos de desfile, aconteceu a pane.
Naquele momento, a escola passava pela segunda cabine de jurados e, segundo o presidente da Piedade, professor Jocelino, a dimensão do problema não foi percebida de imediato. Acreditou-se, a princípio, que o som estava falhando apenas naquela área, e não em toda a avenida.
“Chamamos a Liga, que nos deu o suporte necessário e explicou imediatamente que era um problema na região. Em comum acordo, decidimos parar o relógio, mas até parar, foram cinco, seis minutos. Com 20 minutos, tomamos a decisão de comunicar às pessoas o que estava acontecendo, que iríamos paralisar e retomar.”
Segundo a Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), com a parada da contagem, não houve prejuízo do tempo regulamentar, até o restabelecimento integral da energia, fonte alimentadora do som.
A preocupação naquele momento, segundo Jocelino, foi distribuir água para quem participava do desfile, devido à alta temperatura no ambiente e ao calor provocado pelas próprias fantasias, que são bastante quentes.
Apesar do imprevisto, Jocelino alega que a retomada foi ainda melhor. “Chamei as pessoas para irem no gogó, cantaram com mais força, porque estávamos preparados. Se teve choro, foi de emoção mesmo, porque a escola arrepiou. Agora a gente espera a apuração e espera que a Piedade não seja penalizada, porque a gente não teve problema interno.”
Fundada em 1955, no bairro Piedade, em Vitória, a agremiação verde, branca e vermelha conta com 14 conquistas no Grupo Especial, sendo a maior campeã do carnaval capixaba. Este ano, vai em busca do 15° título, para encerrar um jejum de 40 anos.
O Sambão opera com duas fontes independentes de energia, de acordo com a Liesge. Uma proveniente da concessionária EDP, por meio de um ramal dedicado ao evento, e outra por meio de gerador de contingência, acionado automaticamente em caso de queda da rede principal.
“Durante o desfile, houve a interrupção no ramal de fornecimento da EDP e, de forma concomitante, o gerador entrou em operação, sustentando o atendimento parcial do sambódromo.”
A EDP foi acionada para restabelecer o fornecimento, mas, em razão da lotação do sambódromo e do ponto de acesso ao local do problema ser tecnicamente restrito, houve tempo de espera até a normalização do sistema. Ainda segundo a Liga, após o episódio, a concessionária permaneceu de prontidão, acompanhando preventivamente a operação.
“A Liesge informa ainda que os jurados das três cabines julgadoras foram devidamente comunicados sobre a ocorrência pelo coordenador geral do júri e sobre os procedimentos adotados, assegurando total transparência e isonomia no julgamento”, informou a liga, por nota.
