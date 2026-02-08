Folia no ES

Carnaval de Vitória 2026: veja em vídeo o resumo da 2ª noite de desfiles

A Rosas de Ouro, Unidos da Piedade, Independente de Boa Vista, Chegou o Que Faltava e Andaraí completaram o grupo e fizeram o público vibrar nas arquibancadas e camarotes até o amanhecer deste domingo (8)

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 09:29

O ritmo da folia não diminuiu no segundo de desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória. Após o primeiro bloco de escolas fazer bonito, as cinco agremiações restantes não deixaram por menos na avenida do Sambão do Povo. A Rosas de Ouro, Unidos da Piedade, Independente de Boa Vista, Chegou o Que Faltava e Andaraí completaram o grupo e fizeram o público vibrar nas arquibancadas e camarotes até o amanhecer deste domingo (8). Veja no vídeo acima como foi a segunda noite.

No dia anterior, Pega no Samba, Novo Império, Unidos de Jucutuquara, Mocidade Unida da Glória (MUG) e Imperatriz do Forte abrilhantaram e abriram o Carnaval de Vitória em grande estilo. Confira os desfiles de sexta (6).

