Carnaval de Vitória 2026: veja em vídeo o resumo da 2ª noite de desfiles

A Rosas de Ouro, Unidos da Piedade, Independente de Boa Vista, Chegou o Que Faltava e Andaraí completaram o grupo e fizeram o público vibrar nas arquibancadas e camarotes até o amanhecer deste domingo (8)

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 09:29

Ao todo, dez escolas disputam o título de campeã do Carnaval 2026, sendo cinco apresentações por noite

O ritmo da folia não diminuiu no segundo de desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória. Após o primeiro bloco de escolas fazer bonito, as cinco agremiações restantes não deixaram por menos na avenida do Sambão do Povo. A Rosas de Ouro, Unidos da Piedade, Independente de Boa Vista, Chegou o Que Faltava e Andaraí completaram o grupo e fizeram o público vibrar nas arquibancadas e camarotes até o amanhecer deste domingo (8). Veja no vídeo acima como foi a segunda noite.

A escola mais antiga do carnaval capixaba atravessou a avenida com um desfile que resgatou a história, identidade e legado da agremiação desde a sua fundação

Exaltando a própria história, Andaraí desfila com o dia já raiando no Sambão

A atual campeã mira a segunda conquista consecutiva com samba-enredo que homenageia o tradicional movimento cultural do Estado e a figura de João Bananeira

Boa Vista faz o congo ecoar no Sambão do Povo na busca pelo bicampeonato

A escola verde, vermelha e branca dedicou o samba-enredo ao intérprete, celebrando a vida e obra de uma das figuras mais tradicionais do carnaval

Unidos da Piedade exalta o samba capixaba e homenageia Papo Furado

No dia anterior, Pega no Samba, Novo Império, Unidos de Jucutuquara, Mocidade Unida da Glória (MUG) e Imperatriz do Forte abrilhantaram e abriram o Carnaval de Vitória em grande estilo. Confira os desfiles de sexta (6).

