Várias cidades do país tiveram ações referentes ao Dia Livre de Impostos, que aconteceu na quinta-feira (25). Em Vitória, por exemplo, uma fila gigante de carros se formou em um posto em busca de gasolina mais barata . Já que o tema do dia ontem foi sobre imposto, você sabia que a Capital já teve um placar que exibia em tempo real o total de tributos pagos pelos brasileiros?

A quantidade de números e o significado da quantia em dinheiro chamavam atenção e até assustavam quem passava pela Reta da Penha, uma das principais avenidas de Vitória , e olhava para o impostômetro - um painel eletrônico que contabilizava a quantidade de imposto pago pelos brasileiros desde o início do ano. A ferramenta foi instalada no dia 29 de maio de 2014 pela Federação das Indústrias do Espírito Santo na calçada do próprio edifício, mas retirada em 2017. "Veja quanto você já pagou", informava a tela.

O painel eletrônico era atualizado em tempo real e servia quase como um ponto de referência na capital para motoristas e passageiros de ônibus, por exemplo. De acordo com a Findes, o instrumento de monitoramento foi retirado do local em 2017. Segundo informações do g1 Espírito Santo na época, a medida foi tomada porque a federação estava cortando gastos.

Na época em que o impostômetro funcionava, a ideia da federação era atuar para conscientização dos capixabas sobre a urgência da reforma tributária. O equipamento funcionava diariamente. Quando foi lançado, os tributos eram exibidos das 6h até meia-noite. O valor correspondia ao total de tributos pagos durante o ano em todo o Brasil, não apenas no Espírito Santo.

Your browser does not support the audio element. Que fim levou o impostômetro que ficava no coração da Reta da Penha?

Impostômetro foi instalado na Reta da Penha, em Vitória, entre 2014 e 2017

"Quando a gente olha, começa a ter um friozinho na barriga, é angustiante. Nós precisamos urgentemente de um projeto de resgate da indústria e isso passa pela redução de tributos no país", disse à época o então presidente da Findes Marcos Guerra.

Em maio daquele ano, quando foi inaugurado, o impostômetro apontava um acúmulo de R$ 600 bilhões. A soma dos tributos chegou a R$ 1 trilhão em agosto daquele ano.

O instrumento de monitoramento dos tributos foi implantado em Vitória por meio de parceria com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT). Naquela época, segundo informações divulgadas pela Findes, o brasileiro trabalharia até o dia 31 de maio apenas para pagar impostos.

Dia Livre de Impostos

A 17ª edição do Dia Livre de Impostos aconteceu nesta quinta-feira (25) com diferentes empreendimentos sem impostos nos produtos. A ação tinha como objetivo conscientizar a população sobre a carga tributária do país. Já no começo da manhã os motoristas esperavam a abertura dos locais de abastecimento para encher o tanque pagando mais barato.

Motoristas fazem fila para abastecer carro no Dia Livre de Impostos Crédito: Ricardo Medeiros

No posto da Avenida Beira-Mar, em Vitória, por exemplo, o litro da gasolina foi vendido por R$ 3,79. Com os impostos, o valor do produto seria de R$ 5,10/litro.