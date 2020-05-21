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Para evitar impeachment

Veja quem Bolsonaro já nomeou em troca de apoio do Centrão

As indicações começaram a ser feitas em abril pelos partidos. As primeiras nomeações saíram no fim do mês passado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 12:01

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 12:01

Jair Bolsonaro (PSL)
Jair Bolsonaro Crédito: Carolina Antunes/PR
Desde que passou a negociar cargos com os partidos do chamado Centrão em troca de apoio no Congresso, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) já entregou espaços importantes da máquina federal a legendas como PP, PL e Republicanos.
Atacado na campanha por Bolsonaro como sendo exemplo do que chama de velha política, composto por congressistas adeptos do "toma lá da cá", o Centrão reúne cerca de 200 dos 513 deputados.
O grupo é formado principalmente por PP, PL, Republicanos, PTB e PSD (esse último nega fazer parte), que encabeçam a atual negociação. DEM, MDB e Solidariedade também fazem parte do bloco na Câmara, comandado pelo líder do PP, Arthur Lira (AL).
Do lado de Bolsonaro, as negociações têm como objetivo formar uma inédita base de sustentação no Congresso para garantir a aprovação de projetos e, principalmente, barrar a abertura de um possível processo de impeachment do presidente.
Para evitar esse risco, Bolsonaro precisa ter ao seu lado pelo menos 172 dos 513 deputados federais.

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NOMEAÇÕES LIGADAS AO CENTRÃO FEITAS POR BOLSONARO

Fernando Leão (Avante)
Nomeado para a direção-geral do Dnocs (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas), indicado pelo Progressistas.
Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), a autarquia é responsável pela construção de barragens e açudes nas regiões áridas do país, tem forte caráter assistencial no interior do Nordeste.
Apesar da indicação do Progressistas, Marcondes é filiado ao Avante.
A costura fez parte da estratégia de partidos maiores de atraírem siglas menores para a base do governo.

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Carlos da Silva Filho
Nomeado para a Superintendência de Trens Urbanos do Recife por indicação do PSC. A superintendência faz parte da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que é vinculada ao MDR. A nomeação teve a chancela de caciques do Centrão da Câmara com o objetivo de levar o PSC, que tem nove deputados, para a base de Bolsonaro.

Tiago Pontes Queiroz

Nomeado para a Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional por indicação do Republicanos. Advogado, Queiroz entrou no lugar de Adriana Melo Alves, funcionária de carreira do MDR.

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Garigham Amarante Pinto
Nomeado para a Diretoria de Ações Educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) por indicação do PL.
A diretoria é responsável pela gestão de alguns dos programas mais importantes do fundo, que tem orçamento bilionário, como os de livro didático, transporte escolar e de transferências diretas para as escolas. Garigham é nome de confiança de Valdemar Costa Neto, que comanda o partido.
Carlos Marun (MDB)
Aliado fiel do ex-presidente Michel Temer (MDB), o ex-ministro foi nomeado para o cargo de conselheiro da Itaipu Binacional. A indicação teria partido do próprio ex-presidente.
José Carlos Aleluia (DEM)
Reconduzido ao conselho da Itaipu Binacional, é indicação do DEM. Antigo cacique do partido, o ex-deputado foi sugerido para o cargo pelo presidente da legenda, ACM Neto (BA), segundo congressistas.

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