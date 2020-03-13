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São Paulo

USP confirma segundo caso de coronavírus entre alunos

Primeiro caso de estudante com Covid-19 foi confirmado no dia 11

Publicado em 13 de Março de 2020 às 19:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 19:47
Mulher com sintomas de coronavírus. Freepik Crédito: Freepik
A Universidade de São Paulo ( USP) confirmou segundo caso de coronavírus entre os alunos. O segundo aluno infectado é do curso da Escola Politécnica (Poli) e teve o exame confirmado por laudo do Hospital Albert Einstein emitido na noite de ontem (12). O primeiro caso foi confirmado no dia 11, no Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP).
Segundo informações da Poli, assim que recebeu o resultado do teste, ainda ontem à noite, a diretoria encaminhou o caso ao Comitê Permanente USP Covid-19 e está aguardando um retorno.
Em que pese a gravidade do momento, a diretoria da Escola Politécnica, assim como acontece em todas as Unidades da USP, não tem a autorização dos Órgãos Centrais para suspender aulas e demais atividades, nem liberar alunos, professores e funcionários. É importante ressaltar, entretanto, que estas decisões poderão ser alteradas a qualquer momento em virtude de possíveis modificações do cenário atual, diz a direção em nota publicada no site.
Com informações da Agência Brasil

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