Dólar bate em R$ 4,88 após Trump declarar estado de emergência

Mais um dia caótico na economia mundial. O valor do dólar volta a oscilar, após iniciar o dia sendo comercializado por 4,64, batendo em R$ 4,88, na tarde desta sexta-feira (13). Com isso, a moeda bate novamente recorde de fechamento frente ao real.
Enquanto isso, o presidente dos EUA, Donald Trump, decretava "emergência nacional" no país, por causa dos efeitos do coronavírus. A medida permite a liberação de US$ 50 bilhões para combater a pandemia. O auxílio poderá ser solicitado por Estados, localidades e territórios para "a nossa luta conjunta contra essa doença", disse o presidente norte-americano, Donald Trump, em declaração na Casa Branca.
BRASIL: BOLSA VOLTA A SUBIR
No Brasil, após o resultado negativo para coronavírus do presidente Jair Bolsonaro, a Bolsa de Valores de São Paulo disparou, com uma alta de 10,41%, a 80.136 pontos. A B3 abriu o dia em alta de 6% e foi caindo no decorrer da manhã, quando atingiu 72 mil pontos e estava próxima do nível de abertura do pregão, fortemente influenciada pelos primeiros rumores de que o presidente estaria com coronavírus.
Os ativos também tiveram melhora durante a tarde, com o Ibovespa ampliando a alta para a casa dos 11%. O índice subia 11,32%, aos 80.936.59 pontos às 16h43. A consultoria inglesa Capital Economics cortou a projeção de crescimento do Brasil este ano de 1,3% para 0,5%, vê o Banco Central mantendo a Selic na próxima reunião e o dólar ficando em R$ 4,50. Na renda fixa, os juros futuros caem até 90 pontos após as fortes altas de ontem, que deixou o mercado disfuncional.
(Com informações dos jornais Estadão e Exame)