Dólar bate em R$ 4,88 após Trump declarar estado de emergência

Os ativos também tiveram melhora durante a tarde, com o Ibovespa ampliando a alta para a casa dos 11%. O índice subia 11,32%, aos 80.936.59 pontos às 16h43. A consultoria inglesa Capital Economics cortou a projeção de crescimento do Brasil este ano de 1,3% para 0,5%, vê o Banco Central mantendo a Selic na próxima reunião e o dólar ficando em R$ 4,50. Na renda fixa, os juros futuros caem até 90 pontos após as fortes altas de ontem, que deixou o mercado disfuncional.