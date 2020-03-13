Dólar opera em baixa e Bolsas da Europa e EUA apontam recuperação

Dólar opera em baixa nesta sexta-feira após forte valorização no dia anterior Crédito: Pixabay

SÃO PAULO, SP - Após superar o valor de R$ 5 na última quinta-feira (12) e fechar a cotação em R$ 4,78, o dólar começa a operar em queda nesta sexta-feira (13). As negociações começaram com a oferta da moeda americana em R$ 4,71, uma queda de 1,5%. Às 9h30, o câmbio já estava na faixa de R$ 4,68. Nos últimos dias o mercado de capitais está em forte volatilidade causada pelo avanço do coronavírus e pela queda do preço do petróleo.

As Bolsas da Europa iniciaram o pregão nesta sexta-feira (13) recuperando algumas das perdas após registrar o seu pior dia na véspera em meio ao pânico dos mercados globais devido à pandemia do coronavírus. O índice Stoxx 600, que reúne as principais ações europeias, registrava alta de 4% às 5h05 de Brasília, longe de repor a queda de 12% do dia anterior.

Os mercados dos Estados Unidos também dão sinal de recuperação lenta, com índices futuros da Dow Jones subindo 3,36% por volta das 6h50, após cair quase 10% na véspera.

Já na Ásia, houve um novo dia de queda nas Bolsas: o pregão ia se encerrando com retração de 6,08% no índice Nikkei, de Tóquio, e queda de 1,41% no CSI 300, que reúne os mercados de Xangai e Shenzen.