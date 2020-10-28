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Texto sinaliza manutenção de ofensiva contra aborto

A bandeira contra o aborto é puxada pela ministra Damares Alves, que reiteradamente critica as possibilidades médicas de interrupção de gravidez

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 11:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2020 às 11:59
Ministra da Mulher e Direitos Humanos, Damares Alves
Ministra da Mulher e Direitos Humanos, Damares Alves Crédito: Isac Nóbrega/PR
Numa sinalização de que manterá sua ofensiva contra o aborto, o documento "Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil" publicado em decreto pelo governo na terça-feira (27), traz, em seu "eixo social", a afirmação de que o governo deve "promover o direito à vida, desde a concepção até a morte natural, observando os direitos do nascituro, por meio de políticas de paternidade responsável, planejamento familiar e atenção às gestantes".
A bandeira contra o aborto é puxada pela ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, que reiteradamente critica as possibilidades médicas de interrupção de gravidez, até as previstas em lei. Na semana passada, Brasil e EUA se uniram a uma aliança internacional, batizada de "Consenso de Genebra", antiaborto.

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