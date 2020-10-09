Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • PF investiga repasses entre assessores de pasta de Damares
Atos antidemocráticos

PF investiga repasses entre assessores de pasta de Damares

Investigadores questionam ex-secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do ministério, Sandra Terena, sobre repasses de Eustáquio a quatro funcionários do ministério
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 19:08

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 19:08

Ministra de Estado da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves
Ministra de Estado da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves Crédito: Alan Santos/PR
Movimentações financeiras entre assessores do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado por Damares Alves, entraram na mira da Polícia Federal no inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) que investiga o financiamento de atos antidemocráticos.
A delegada Denisse Dias Ribeiro fez perguntas sobre o tema ao tomar o depoimento da ex-secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do ministério, Sandra Terena, mulher do jornalista e blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio. As informações foram publicadas pelo jornal O Globo e confirmadas pelo Estadão.
A PF questionou Sandra sobre repasses de Eustáquio a quatro funcionários do ministério e também sobre o pagamento que uma funcionária da pasta fez pelo aluguel de um imóvel onde Sandra Terena e o marido moravam em Brasília.
Em resposta, Sandra justificou que parte dos valores eram empréstimos, mas não respondeu a um questionamento sobre se as contas dela eram pagas por essa funcionária do ministério. Sandra negou que tenha alimentado com informações internas do ministério grupos que organizaram atos contra as instituições.

ABRACE O MARAJÓ 

Mais cedo, Damares destacou que o programa Abrace o Marajó conta com a participação de 16 ministérios e que nenhum 'corrupto vai colocar o dedo' na iniciativa. Nesta sexta (9), ministros e o presidente Jair Bolsonaro participaram da apresentação de ações da programa em evento realizado em Breves, na Ilha do Marajó, no Pará.
"Os ministros que estão envolvidos com esse programa, são 16 ministérios. Nós temos um comitê de ministros e a gente vai mandar um recado: corrupto não vai colocar o dedo neste programa Nós vamos acompanhar a execução de cada ação", declarou. Com a fala, ministra endossa o discurso de Bolsonaro de que seu governo não tem casos de corrupção.

Veja Também

Programa liderado por Michelle repassa doações a ONGs aliadas de Damares

Ativista usou nome de Damares e dados sigilosos ao atacar avó de criança estuprada no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Citroën C3 atualiza versões e passa a ser o carro zero mais barato do país; veja preços e o que muda
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
Imagem de Trump como Jesus Cristo e embate com o papa provocam reação até entre aliados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados