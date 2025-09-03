Incêndio

Teatro pega fogo durante ensaio musical em Caraguatatuba, no litoral de SP

Equipes do Corpo de Bombeiros foram para o local, no bairro Indaiá, às 20h40, e apagaram as chamas rapidamente, o que evitou que o fogo se espalhasse e provocasse danos ao prédio

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 10:03

Incêndio no teatro Mario Covas mobiliza Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba Crédito: Reprodução/g1 Vale do Paraíba e Região (João Mota/TV Vanguarda)

Trinta músicos participavam de um ensaio no Teatro Mário Covas, em Caraguatatuba, no litoral de São Paulo, quando um incêndio começou no prédio, na noite desta terça-feira (2). O incêndio, na parte superior do teatro, ficou concentrado em duas condensadoras de ar condicionado. Equipes do Corpo de Bombeiros foram para o local, no bairro Indaiá, às 20h40, e apagaram as chamas rapidamente, o que evitou que o fogo se espalhasse e provocasse danos ao prédio.



Os músicos e cantores da Banda Municipal e do Coral Água Viva saíram sem nenhum ferimento. Inaugurado em 2004, o teatro foi reformado recentemente. Em abril deste ano, o espaço recebeu um novo sistema de climatização e passou por uma modernização das instalações.

A reinauguração ocorreu em junho. Com a reforma, viabilizada por meio de um termo de cooperação entre a prefeitura e a empresa Milclean Comércio e Serviços, que adotou o teatro, a capacidade de refrigeração passou de 120 para 178 toneladas. "A instalação do sistema de climatização atende a uma demanda antiga e melhora as condições de uso do espaço", disse o prefeito Mateus Silva (PSD) na entrega da reforma. O Teatro Mário Covas tem 500 lugares e área construída de três mil metros quadrados.



