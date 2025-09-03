Home
>
Brasil
>
Teatro pega fogo durante ensaio musical em Caraguatatuba, no litoral de SP

Teatro pega fogo durante ensaio musical em Caraguatatuba, no litoral de SP

Equipes do Corpo de Bombeiros foram para o local, no bairro Indaiá, às 20h40, e apagaram as chamas rapidamente, o que evitou que o fogo se espalhasse e provocasse danos ao prédio

CRISTINA CAMARGO

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 10:03

Incêndio no teatro Mario Covas mobiliza Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba
Incêndio no teatro Mario Covas mobiliza Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba Crédito: Reprodução/g1 Vale do Paraíba e Região (João Mota/TV Vanguarda)

Trinta músicos participavam de um ensaio no Teatro Mário Covas, em Caraguatatuba, no litoral de São Paulo, quando um incêndio começou no prédio, na noite desta terça-feira (2). O incêndio, na parte superior do teatro, ficou concentrado em duas condensadoras de ar condicionado. Equipes do Corpo de Bombeiros foram para o local, no bairro Indaiá, às 20h40, e apagaram as chamas rapidamente, o que evitou que o fogo se espalhasse e provocasse danos ao prédio.

Recomendado para você

A pressão na Câmara dos Deputados aumentou na terça diante da articulação explícita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e da adesão de dois dos principais partidos do centrão, o PP e o União Brasil

Alcolumbre rejeita anistia para Bolsonaro e diz que votará texto alternativo

Equipes do Corpo de Bombeiros foram para o local, no bairro Indaiá, às 20h40, e apagaram as chamas rapidamente, o que evitou que o fogo se espalhasse e provocasse danos ao prédio

Teatro pega fogo durante ensaio musical em Caraguatatuba, no litoral de SP

O advogado também afirmou que deve encontrar Bolsonaro à tarde, após a sessão. O ex-presidente está em prisão domiciliar

Bolsonaro não participa de sessão em que defesa será apresentada, diz advogado

Os músicos e cantores da Banda Municipal e do Coral Água Viva saíram sem nenhum ferimento. Inaugurado em 2004, o teatro foi reformado recentemente. Em abril deste ano, o espaço recebeu um novo sistema de climatização e passou por uma modernização das instalações.

A reinauguração ocorreu em junho. Com a reforma, viabilizada por meio de um termo de cooperação entre a prefeitura e a empresa Milclean Comércio e Serviços, que adotou o teatro, a capacidade de refrigeração passou de 120 para 178 toneladas. "A instalação do sistema de climatização atende a uma demanda antiga e melhora as condições de uso do espaço", disse o prefeito Mateus Silva (PSD) na entrega da reforma. O Teatro Mário Covas tem 500 lugares e área construída de três mil metros quadrados.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Suspeita de participar da morte de comerciante em Porto Seguro é presa no ES

Suspeita de participar da morte de comerciante em Porto Seguro é presa no ES

Imagem - Renegociação de dívidas: 5 passos para sair do vermelho

Renegociação de dívidas: 5 passos para sair do vermelho

Imagem - Medicina regenerativa: entenda os benefícios para a pele

Medicina regenerativa: entenda os benefícios para a pele

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Incêndio

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais