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Estupro de vulnerável

Suspeito de estuprar jovem em Copacabana é preso

O crime foi flagrado por câmeras de segurança da região. A mulher, que não teve a identidade revelada, estava voltando sozinha de uma festa quando foi abordada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 nov 2023 às 17:40

Publicado em 20 de Novembro de 2023 às 17:40

O crime foi flagrado por uma câmera de segurança. Nas imagens, um homem aparece puxando a jovem para um canteiro de obras, onde acontece o estupro
O crime foi flagrado por uma câmera de segurança. Nas imagens, um homem aparece puxando a jovem para um canteiro de obras, onde acontece o estupro Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um morador de rua foi preso suspeito de ter estuprado uma jovem de 19 anos em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. O crime, que aconteceu na madrugada de 14 de novembro, foi flagrado por câmeras de segurança da região. Nas imagens, um homem aparece puxando a jovem para um canteiro de obras, onde acontece o estupro. Segundo a Polícia Civil, a mulher, que não teve a identidade revelada, estava voltando sozinha de uma festa quando foi abordada.
A jovem foi estuprada e só conseguiu escapar do agressor quando um outro pedestre passa pela rua e grita com o homem. O caso aconteceu por volta das 3 horas da manhã na rua Xavier da Silveira. Roberto da Silva Batista, 47, foi preso na última sexta-feira (17) sob suspeita de ter cometido o crime. Ele foi autuado por estupro de vulnerável, já que a vítima apresentava sinais de embriaguez e não tinha capacidade de se defender.
A Polícia Civil não informou se o homem apresentou advogado. Batista foi encontrado por agentes da delegacia do bairro na avenida Nossa Senhora de Copacabana, próximo ao local onde ocorreu o crime. A pena para o crime de estupro de vulnerável varia de 8 a 15 anos de prisão.

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