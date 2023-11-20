Suspeito de estuprar jovem em Copacabana é preso

O crime foi flagrado por uma câmera de segurança. Nas imagens, um homem aparece puxando a jovem para um canteiro de obras, onde acontece o estupro Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um morador de rua foi preso suspeito de ter estuprado uma jovem de 19 anos em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. O crime, que aconteceu na madrugada de 14 de novembro, foi flagrado por câmeras de segurança da região. Nas imagens, um homem aparece puxando a jovem para um canteiro de obras, onde acontece o estupro. Segundo a Polícia Civil, a mulher, que não teve a identidade revelada, estava voltando sozinha de uma festa quando foi abordada.

A jovem foi estuprada e só conseguiu escapar do agressor quando um outro pedestre passa pela rua e grita com o homem. O caso aconteceu por volta das 3 horas da manhã na rua Xavier da Silveira. Roberto da Silva Batista, 47, foi preso na última sexta-feira (17) sob suspeita de ter cometido o crime. Ele foi autuado por estupro de vulnerável, já que a vítima apresentava sinais de embriaguez e não tinha capacidade de se defender.