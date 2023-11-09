Motorista e passageiros salvam mulher de tentativa de estupro em SP

A vítima foi abordada por um homem que carregava um objeto cortante. Ele a ameaçou e a obrigou a acompanhá-lo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um motorista e três passageiros, entre eles uma mulher, interromperam uma abordagem agressiva de um homem contra uma mulher que caminhava na calçada e conseguiram salvá-la de uma tentativa de estupro em São Paulo. O caso ocorreu na manhã de 23 de outubro na zona sul de São Paulo e foi flagrado por câmeras de segurança da região. As imagens foram publicadas nesta quinta-feira (9), e o caso ganhou repercussão nas redes sociais.

A abordagem aconteceu por volta das 6h30 na rua Dom Vilares, na Vila das Mercês. O caso foi registrado como tentativa de estupro no 26º DP (Sacomã). As imagens mostram a mulher caminhando e um homem a seguindo. Segundo a polícia, o suspeito aborda a mulher e encosta um objeto cortante nas costas dela.

A vítima se assusta e deixa a bolsa cair. Com o corpo ele prende a mulher contra o muro e, na sequência, a obriga a caminhar ao lado dele. O ônibus para ao lado e o suspeito novamente prende a mulher contra a parede. Os dois então caminham pela calçada como se fossem um casal e viram a esquina. Nesse momento o ônibus para, e uma passageira desce e vai em direção à vítima. Na sequência o motorista e outros dois passageiros também descem.

A passageira rapidamente tira a vítima de perto do homem. O motorista e os outros passageiros discutem brevemente com o suspeito, que vai embora. O autor foi identificado e intimado a prestar depoimento nesta quinta e deve ser submetido a reconhecimento pessoal - o motorista do ônibus foi convocado e está na delegacia nesta quinta. Demais diligências prosseguem para esclarecer os fatos.