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Desceram do ônibus

Motorista e passageiros salvam mulher de tentativa de estupro em SP

O caso, que aconteceu dia 23 de outubro, foi flagrado por câmeras de segurança e ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação das imagens nesta quinta-feira (9)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 nov 2023 às 17:04

Publicado em 09 de Novembro de 2023 às 17:04

A vítima foi abordada por um homem que carregava um objeto cortante. Ele a ameaçou e a obrigou a acompanhá-lo
A vítima foi abordada por um homem que carregava um objeto cortante. Ele a ameaçou e a obrigou a acompanhá-lo Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um motorista e três passageiros, entre eles uma mulher, interromperam uma abordagem agressiva de um homem contra uma mulher que caminhava na calçada e conseguiram salvá-la de uma tentativa de estupro em São Paulo. O caso ocorreu na manhã de 23 de outubro na zona sul de São Paulo e foi flagrado por câmeras de segurança da região. As imagens foram publicadas nesta quinta-feira (9), e o caso ganhou repercussão nas redes sociais.
A abordagem aconteceu por volta das 6h30 na rua Dom Vilares, na Vila das Mercês. O caso foi registrado como tentativa de estupro no 26º DP (Sacomã). As imagens mostram a mulher caminhando e um homem a seguindo. Segundo a polícia, o suspeito aborda a mulher e encosta um objeto cortante nas costas dela.
A vítima se assusta e deixa a bolsa cair. Com o corpo ele prende a mulher contra o muro e, na sequência, a obriga a caminhar ao lado dele. O ônibus para ao lado e o suspeito novamente prende a mulher contra a parede. Os dois então caminham pela calçada como se fossem um casal e viram a esquina. Nesse momento o ônibus para, e uma passageira desce e vai em direção à vítima. Na sequência o motorista e outros dois passageiros também descem.
A passageira rapidamente tira a vítima de perto do homem. O motorista e os outros passageiros discutem brevemente com o suspeito, que vai embora. O autor foi identificado e intimado a prestar depoimento nesta quinta e deve ser submetido a reconhecimento pessoal - o motorista do ônibus foi convocado e está na delegacia nesta quinta. Demais diligências prosseguem para esclarecer os fatos.
O nome do suspeito não foi divulgado. A SPTrans afirma que repudia casos de assédio e violência contra a mulher dentro e fora dos ônibus e diz que campanhas contra abuso são feitas permanentemente. "O motorista dirigia o ônibus de prefixo 5 2103, da linha 574J/10 Metrô Conceição - Term. Vl. Carrão, quando se deparou com uma mulher sendo abordada por um homem em atitude suspeita", disse a SPTrans.

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