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Homem é preso por estupro após agarrar funcionária de operadora em Vitória

Vítima enviou um áudio para um colega de trabalho, que foi até a casa do suspeito e conseguiu impedi-lo. Dentro da residência, o suspeito tentou beijar a mulher à força
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2023 às 17:51

Publicado em 31 de Outubro de 2023 às 17:51

Uma mulher de 26 anos, que trabalha como vendedora de planos de uma operadora de telefonia e internet, denunciou ter sofrido uma tentativa de estupro na tarde dessa segunda-feira (30), no bairro São Cristóvão, em Vitória. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Guarda Municipal de Vitória, o suposto cliente chamou a vendedora para a casa dele. Dentro da residência, onde os dois conversariam sobre os planos, o suspeito agarrou a mulher e tentou beijá-la à força. O homem é Yuri Martins Mathielo, de 29 anos. Um áudio gravado (escute acima) pela vítima mostra a atitude do suspeito.
De acordo com o boletim, Yuri pediu que a vítima entrasse na casa dele para conversar sobre o plano de internet. A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, apurou que o homem já tinha o contato da vendedora, pois havia demonstrado interesse em adquirir um serviço da operadora. Por esse motivo, o cliente registrou o telefone utilizado para contato com uma das funcionárias.

Como aconteceu

Na segunda-feira (30), a vítima e outros três colegas caminhavam pelo bairro São Cristóvão na intenção de vender pacotes da operadora para moradores. Ao perceber que funcionários da empresa de telecomunicação estavam na região, o homem teria feito contato com a mulher de 26 anos por telefone.
Mulher denunciou tentativa de estupro em Vitória
Caso aconteceu no bairro Consolação, em Vitória Crédito: Oliveira Alves
Foi neste momento que ele pediu a presença dela na residência. Ele ainda pediu que a mulher fosse sozinha ao local. Antes de denunciar Yuri por tentativa de estupro, a vítima gravou um áudio que mostra a ação do suspeito. "Relaxa, vai ser só um beijinho só, nada demais", diz o homem em um trecho. Ela recusa a aproximação e diz que está em horário de trabalho.
Mulher denunciou tentativa de estupro em Vitória
Mulher denunciou tentativa de estupro em Vitória Crédito: Oliveira Alves
O áudio foi enviado para um colega de trabalho, que foi até a casa do suspeito. Dentro da residência, o suspeito agarrou a vítima e tentou beijá-la a força. O amigo, porém, chegou ao local e salvou a colega de trabalho.
"Foi questão de segundos. Se meu amigo não tivesse chegado lá, acho que hoje eu não estaria aqui para contar história"
X. - Vítima em entrevista à TV Gazeta

Autuado em flagrante

A Guarda Municipal de Vitória foi acionada e encaminhou o suspeito à delegacia. A funcionária da operadora contou à TV Gazeta que já foi vítima de estupro na infância, e que passou a receber apoio da empresa onde trabalha atualmente. "Fiz o que é certo, contei para alguém e me ouviram", afirmou sobre a denúncia feita na segunda-feira (30).
A Polícia Civil informou que o suspeito, conduzido ao Plantão Especializado da Mulher (PEM), foi autuado em flagrante por estupro. Procurada, a Secretaria de Estado da Justiça, que monitora o sistema prisional capixaba, informou que Yuri Martins Mathielo está no Centro de Triagem de Viana.
A reportagem de A Gazeta procurou a Vivo, empresa para a qual a vítima presta serviço, para saber se a empresa acompanhou a ocorrência e qual procedimento foi adotado desde o registro do boletim de ocorrência. Em nota, a operadora informou que lamenta profundamente o ocorrido com a funcionária da empresa prestadora de serviços terceirizada e que repudia de forma veemente qualquer ato de assédio. "A companhia está em contato com a empresa prestadora de serviços", garantiu a Vivo.

Atualização

31/10/2023 - 7:34
A operadora de telefone e internet Vivo, empresa para a qual a vítima presta serviço, enviou uma nota sobre o caso. O texto foi atualizado.

Abuso, estupro, assédio e importunação: o que é cada um dos crimes?

1 - Abuso: Pode se referir a diferentes formas de violência ou maus-tratos, podendo incluir abuso físico, emocional, sexual, negligência ou exploração financeira. É um termo amplo que abrange várias formas de comportamento prejudicial e não consensual.

2 - Estupro: É um crime sexual que envolve a prática de relação sexual não consensual, por meio de coerção, ameaça, uso de força física ou quando a vítima é incapaz de dar consentimento.

3 - Assédio: É um comportamento indesejado e repetitivo, geralmente de natureza sexual, que causa desconforto, medo ou constrangimento à vítima. Pode ocorrer em diferentes contextos, como no trabalho, em espaços públicos ou online. O assédio sexual pode envolver comentários ofensivos, avanços indesejados, piadas de cunho sexual, contato físico não consensual, entre outros.

4 - Importunação: Refere-se a um comportamento indesejado e inadequado de natureza sexual, que ocorre sem o consentimento da outra pessoa envolvida. Pode incluir assédio verbal, gestos obscenos, toques indesejados ou outras formas de contato sexual não consensual. Embora seja considerado um crime, a importunação sexual geralmente é menos grave do que o estupro e pode ter diferentes níveis de penalidade de acordo com a legislação de cada país.

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