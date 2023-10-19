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Estupro de vulnerável

Criança grava próprio estupro, suspeito é preso e solto em seguida

O crime aconteceu quando a menina, de apenas 6 anos, precisou ficar sozinha com o suspeito, marido da tia responsável por cuidar dela. Familiares viram o vídeo e acionaram a polícia

Publicado em 19 de Outubro de 2023 às 16:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 out 2023 às 16:08
Caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará
Caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará Crédito: Divulgação/Secretária de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará
Um homem foi preso e solto em seguida após ser gravado cometendo um estupro contra a própria sobrinha, de 6 anos, no Ceará. O caso foi registrado no município de Amontada e a gravação foi feita pela própria vítima, que compartilhou o vídeo no WhatsApp do suspeito, segundo informações da TV Globo.
O abuso foi cometido quando a tia, que cuidava da criança, precisou sair de casa e deixou a menina sob cuidados do marido. Familiares da menina viram o vídeo no status do suspeito e acionaram a polícia em 9 de outubro, mesmo dia do crime.
O suspeito foi levado à delegacia e foi liberado após prestar depoimento, ainda segundo informações da TV Globo. Ao UOL, a Polícia Civil informou que diligências e oitivas são feitas para concluir as investigações e que detalhes não serão repassados no momento para não comprometer os trabalhos policiais. O caso é investigado pela Delegacia Municipal de Amontada.

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