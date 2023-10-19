Criança grava próprio estupro, suspeito é preso e solto em seguida

Caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará Crédito: Divulgação/Secretária de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará

Um homem foi preso e solto em seguida após ser gravado cometendo um estupro contra a própria sobrinha, de 6 anos, no Ceará. O caso foi registrado no município de Amontada e a gravação foi feita pela própria vítima, que compartilhou o vídeo no WhatsApp do suspeito, segundo informações da TV Globo.

O abuso foi cometido quando a tia, que cuidava da criança, precisou sair de casa e deixou a menina sob cuidados do marido. Familiares da menina viram o vídeo no status do suspeito e acionaram a polícia em 9 de outubro, mesmo dia do crime.