Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Crimes brutais: ES acumula estupros e assassinatos contra crianças

Fabiane, Joaquim, Kauã, Ághata, Thayná tiveram suas vidas interrompidas de forma brutal muito cedo. Foram vítimas de agressões, torturas, violência sexual e mortas. Mortes que guardam semelhança com a de Jorge, ocorrida nesta terça-feira (5)
Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

07 jul 2022 às 08:17

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 08:17

Jorge Teixeira da Silva, de 2 anos
Jorge Teixeira da Silva, de 2 anos, assassinado nesta terça-feira (05) Crédito: Reprodução
Na última década, a morte de algumas crianças no Espírito Santo ganhou destaque pela forma brutal como tiveram as suas vidas interrompidas. Foram vítimas de violência sexual, agredidas, torturadas e assassinadas. Os suspeitos ou denunciados pelos crimes eram familiares.
Casos que guardam semelhança (confira abaixo) com a morte do pequeno Jorge Teixeira da Silva, de 2 anos, ocorrida nesta terça-feira (5), cuja apuração inicial da polícia aponta para estupro e tortura. Os pais do menino, Maycon Milagre da Cruz, de 35 anos, e Jeorgia Karolina Teixeira da Silva, de 31,foram presos, preventivamente, suspeitos do crime.

Veja Também

Estupro e tortura: casal é preso suspeito de matar filho de 2 anos em Vila Velha

TORTURADA, ESTUPRADA E MORTA

Fabiane Isadora Claudino morreu aos dois anos, vítima de estupro, em 2017
Fabiane Isadora Claudino morreu aos dois anos, vítima de estupro, em 2017 Crédito: Reprodução arquivo familiar
Em maio de 2017, Fabiane Isadora Claudino, de 2 anos e 4 meses, não resistiu aos ferimentos na cabeça e morreu. De acordo com a polícia, ela foi torturada e violentada. Ao voltar do trabalho, a mãe a encontrou em estado crítico. Não se mexia e havia vômito ao redor.
As suspeitas recaíram sobre o padrasto, o vendedor de celular Michael Lelis, 28, que foi preso quando estava escondido em uma caçamba de lixo. Além de trauma na cabeça, Fabiane possuía cicatrizes de mordidas pelo corpo.

SEQUESTRADA, ESTUPRADA E MORTA

Thayna Andressa de Jesus
Thayna Andressa de Jesus Crédito: Arquivo Pessoal
Em outubro de 2017, a menina Thayná Andressa de Jesus, 12 anos, foi sequestrada, estuprada e morta. Ela desapareceu no bairro Universal, em Viana, próximo de onde morava.
Segundo denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), o acusado pelo crime, Ademir Lúcio Ferreira, de 56 anos, - que morreu antes de ser julgado -, sequestrou a menina, a levou a local ermo, no bairro de Areinha, onde iniciou o abuso sexual, “praticando atos libidinosos”.
O documento aponta ainda que Ademir iniciou o crime de homicídio contra a menor ainda dentro do veículo, deixando vestígios de sangue no banco traseiro do carro. Após a morte, ele ocultou o corpo em um alagado próximo a um matagal, ateando fogo para encobrir os rastros do crime de estupro e homicídio.
Em junho de 2020, Ademir Lúcio Ferreira de Araújo, foi assassinado dentro da Penitenciária Estadual de Vila Velha 5 (PEVV 5), onde se encontrava detido.

IRMÃOS ESTUPRADOS MORREM EM INCÊNDIO CRIMINOSO

Joaquim e Kauã, de 3 e 6 anos, que morreramnum incêndio na casa onde moravam,em Linhares
Joaquim e Kauã, de 3 e 6 anos, que morreramnum incêndio na casa onde moravam,em Linhares Crédito: Reprodução Facebook
Em 2018, um caso abalou o Norte do Espírito Santo. Os pequenos Joaquim e Kauã, de 3 e 6 anos, moradores de Linhares, morreram em um incêndio criminoso. O laudo da polícia apontou que sofreram abuso sexual e que os dois estavam vivos, desacordados em uma cama, antes de um incêndio criminoso encerrar suas vidas.
Na casa com as crianças estava Georgeval Alves Gonçalves, que foi denunciado pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) como autor do crime. Em decorrência de diversos recursos apresentados à Justiça, o julgamento do ex-pastor ainda não foi marcado.
Kauã Salles Butkovsky era filho do primeiro casamento de Juliana Pereira Sales Alves com o empresário Rainy Butkovsky. Ela teve outros dois filhos com Georgeval Alves Gonçalves, incluindo Joaquim, de 3 anos.

AGREDIDA E ESTUPRADA EM ECOPORANGA

estupro
Prisão de padrasto acusado de estuprar enteada em Ecoporanga Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Em 2021, uma menina de 6 anos foi agredida e estuprada em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo. Após ser socorrida, ela teve a morte confirmada.
A criança apresentava lesões pelo corpo e crises convulsivas. O médico suspeitou que ela tivesse sido vítima de abuso sexual. Posteriormente, a polícia concluiu as investigações apontando que a menina foi agredida e estuprada.
A mãe e o padrasto foram indiciados por estupro de vulnerável e homicídio qualificado, por motivo fútil, com emprego de asfixia, com recurso que impossibilitou a defesa da vítima e feminicídio, além de abandono de incapaz e posse ilegal de arma de fogo.

AGREDIDA E MORTA NA SERRA

Aghata Vitória Santos Godinho, de 5 anos, morta após ter sido espancada
Aghata Vitória Santos Godinho, de 5 anos, morta após ter sido espancada Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Em 2020, a pequena Aghata Vitória Santos Godinho, de 5 anos, foi morta por espancamento. O principal suspeito pelo crime, o padrasto Elisnai Borges Eloy, de 35 anos, preso.
Em audiência de custódia, a juíza Raquel de Almeida Valinho narraram levantou a hipótese de a menina também ter sido vítima de violência sexual, situação levantada por médico que analisa a causa da morte.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Pais presos queriam levar corpo de filho direto para funerária no ES

Estupro e tortura: casal é preso suspeito de matar filho de 2 anos em Vila Velha

"Se fez, tem que pagar", diz tia de mãe suspeita de matar filho no ES

Pais presos queriam levar corpo de filho direto para funerária no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

MPES Polícia Civil TJES Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Fim da escala 6x1, produtividade estagnada e atraso social
Imagem de destaque
Próximo governador precisará olhar para os esteios da arrecadação do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados