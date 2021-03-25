Senado cobra afastamento de assessor, e Bolsonaro procura cargo

O gesto feito pelo assessor Filipe Martins Crédito: Reprodução | Senado

A cúpula do Senado fez chegar ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) o recado de que considerou inaceitáveis os gestos feitos na quarta-feira (24) pelo assessor internacional da Presidência, Filipe Martins, e que espera sua demissão do posto.

A mensagem foi transmitida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e por outros senadores a ministros próximos a Bolsonaro.

De acordo com interlocutores, Bolsonaro se convenceu de que dificilmente conseguirá manter seu aliado no posto e, no momento, procura um cargo de assessoria na Esplanada para acomodá-lo.

Na quarta, durante uma tensa sessão em que senadores cobravam a saída do ministro Ernesto Araújo (Relações Exteriores) do cargo, Martins foi flagrado pelas câmeras do Senado gesticulando às costas de Pacheco.

Juntando o polegar ao indicador, ele manteve os demais dedos esticados e fez movimentos repetitivos com a mão ao lado do paletó.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) chamou a atenção dos presentes para a cena e disse que as gesticulações eram obscenas.

Martins foi criticado porque o gesto é associado a movimentos supremacistas brancos --e ele tem um histórico de uso de símbolos ligados a grupos de extrema direita.

O assessor rechaça qualquer conotação racista no gesto e afirma que estava arrumando a lapela do terno.

Pacheco determinou que o ato seja investigado pela polícia do Senado. Embora tenha destacado que caberá à apuração tipificar a conduta de Martins, ele disparou contra o assessor palaciano nesta quinta-feira (25).

"Não podemos ter pré-julgamentos em relação ao fato, mas verdadeiramente, vendo as imagens, nós identificamos um gesto completamente inapropriado para o ambiente do Senado", disse Pacheco.

"Queremos aqui, uma vez mais, repudiar todo e qualquer ato que envolva racismo ou discriminação de qualquer natureza, repudiar qualquer tipo de ato obsceno também, caso tenha sido essa a conotação, no Senado ou fora dele. E Senado não é lugar de brincadeira. Senado é lugar de trabalho."

A avaliação de conselheiros de Bolsonaro é que a situação de Martins --que já é alvo da ala militar do governo e de parlamentares ligados ao agronegócio-- ficou inviável após o episódio.

Segundo relatos, a cena de Martins gesticulando irritou particularmente Flávio Rocha, que acumula as chefias da Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social) e da SAE (Secretaria de Assuntos Estratégicos). Pela estrutura do Planalto, o posto ocupado atualmente por Martins responde a Rocha.

Aliados de Martins tentaram justificar que ele teria reagido às fortes críticas direcionadas a Ernesto na audiência, mas a explicação foi considerada insuficiente por conselheiros palacianos e por parlamentares.

A busca por um cargo de compensação para indicá-lo tem sido comparada no governo ao episódio envolvendo o atual número dois da Secretaria-Geral da Presidência, Vicente Santini.

Demitido da Casa Civil por Bolsonaro, em janeiro do ano passado, após usar um jato da FAB para uma viagem à Índia, Santini foi realocado meses depois numa assessoria do ministério do Meio Ambiente. Recentemente, foi reconvocado ao Planalto para fazer parte da equipe do ministro Onyx Lorenzoni.

Discípulo de Olavo de Carvalho, Filipe Martins é um expoente da ala ideológica do governo e considerado um dos arquitetos da política externa conduzida pelo chanceler Ernesto Araújo.

Ele acompanha Bolsonaro em praticamente todas as agendas envolvendo autoridades estrangeiras e defendeu a nova orientação dada por Ernesto no Itamaraty: antagonismo com a China e alinhamento automático aos Estados Unidos do ex-presidente Donald Trump; adoção de uma pauta ultraconservadora em fóruns internacionais e apoio a Israel em temas relacionados ao conflito com os palestinos.

Entre assessores de Bolsonaro, a situação em que se encontra Filipe Martins é vista como um passo anterior à saída de Ernesto do governo.

O chanceler enfrenta um processo de fritura, e sua permanência na Esplanada hoje é contestada por Pacheco, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e por um grupo de senadores, lideranças do agronegócio e empresários.

A âncora de Ernesto no governo continua sendo o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente da República com forte influência no Itamaraty.

Mas a avaliação é que a coalizão que se formou contra Ernesto é tão ampla que Bolsonaro não terá saída a não ser demiti-lo.

De acordo com interlocutores, no entanto, o processo de substituição de Ernesto deve ser mais demorado, uma vez que ele ocupa um cargo da mais alta relevância na estrutura de governo.