Ministro da Casa Civil de Bolsonaro sai de férias no pior momento da pandemia

Ministro da Casa Civil da Presidência da República, Braga Netto Crédito: Marcos Correa/PR

Na semana em que o Brasil registrou recorde de número de mortes diárias pelo coronavírus e quando o governo federal resolveu criar um comitê de crise , o ministro da Casa Civil, o general da reserva do Exército Walter Braga Netto, tirou férias.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) autorizou no mês passado que o general ficasse ausente do comando da pasta da última segunda-feira (22) até a próxima sexta-feira (26). A autorização para a semana de férias foi publicada no Diário Oficial da União de 19 de fevereiro.

Na gestão atual, a Casa Civil foi designada para coordenar o comitê de crise no enfrentamento à pandemia do coronavírus.

Nesta quarta-feira (24), por exemplo, Braga Netto foi um dos únicos integrantes da equipe ministerial que não participou de reunião do presidente com as cúpulas do Legislativo e do Judiciário para dar início a uma reação conjunta contra a Covid-19.

Ao contrário do que acontecia na gestão de Luiz Henrique Mandetta , Braga Netto também não estava presente na primeira entrevista coletiva do cardiologista Marcelo Queiroga como ministro da Saúde.

Nas duas ocasiões, ele foi substituído pelo general de brigada Sergio José Pereira, secretário-executivo da Casa Civil.

Procurada pela Folha, a Casa Civil não respondeu por que o ministro decidiu tirar férias no período em que o país enfrenta uma escalada de mortes da doença.

300 MIL MORTES

Nesta quarta-feira, o Brasil alcançou a marca de 300 mil óbitos pelo coronavírus. O número é tão grande que supera a população de 98,3% dos 5.570 municípios brasileiros.

A Folha procurou o ministro em uma pousada no litoral alagoano onde, segundo relatos feitos à reportagem, ele teria se hospedado nesta semana.

Uma funcionária da hospedagem informou inicialmente que daria o recado ao militar. Depois, em um segundo contato, disse que não poderia garantir que ele estava hospedado na pousada.