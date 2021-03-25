Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • "Zero problema", diz Bolsonaro após ameaça de presidente da Câmara
"Remédios amargos"

"Zero problema", diz Bolsonaro após ameaça de presidente da Câmara

Na quarta, em um pronunciamento, Lira subiu o tom contra o governo. Ele afirmou que, se não houver correção de rumo, a crise pode resultar em "remédios políticos amargos"

Publicado em 25 de Março de 2021 às 14:14

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mar 2021 às 14:14
Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e presidente da República, Jair Bolsonaro
Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Um dia depois de o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ter cobrado uma mudança de rumos do governo na pandemia, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não existe "problema nenhum" entre ele e o parlamentar.
Bolsonaro se reuniu com Lira nesta quinta-feira (25), no Palácio do Planalto. Na saída, o presidente acompanhou o líder do Centrão até seu carro e depois retornou ao seu gabinete pelo térreo no Planalto, local em que raramente transita.
Nesse momento, ele foi abordado por jornalistas, que lhe perguntaram sobre a fala de Lira na véspera.
"Eu conversei com o Lira, não tem problema nenhum entre nós, zero problema. Conversamos sobre muitas coisas: O que nós queremos juntos é buscar maneira de contratarmos mais vacinas. Na ponta da linha, fazer que chegue as informações de que as vacinas estão sendo realmente aplicadas. Isso que nós queremos", disse Bolsonaro.

Veja Também

Pacheco e Lira cobram discurso único entre Poderes e liderança de Bolsonaro

Ponto a ponto: veja 11 diferenças entre a pandemia e o pronunciamento de Bolsonaro

Bolsonaro também se referiu a Lira como um "velho amigo de Parlamento".
Na quarta, em um pronunciamento, Lira subiu o tom contra o governo. Ele afirmou que, se não houver correção de rumo, a crise pode resultar em "remédios políticos amargos" a serem usados pelo Congresso, alguns deles fatais.
Foi a primeira vez que Lira fez menção, mesmo que indireta e sem especificar, à ameaça de CPIs e de impeachment contra o presidente da República, em um momento em que Bolsonaro tenta atrair Legislativo e Judiciário para a coordenação da pandemia.
"Estou apertando hoje um sinal amarelo para quem quiser enxergar", disse Lira, afirmando que o caos na saúde gerado pela crise de Covid-19 precisa ser um fator de conscientização das autoridades envolvidas no sentido de "que o momento é grave" e que "tudo tem limite".

Veja Também

Ministro da Casa Civil de Bolsonaro sai de férias no pior momento da pandemia

Senadores pedem a saída de Ernesto Araújo para "salvar vidas"

Em reunião, Bolsonaro é cobrado sobre retórica e tratamento precoce

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Câmara dos Deputados Jair Bolsonaro Arthur Lira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiat Strada Ultra
Domínio das picapes e avanço da BYD marcam 1º trimestre automotivo no ES
Imagem de destaque
6 livros para crescer na carreira e nos negócios
Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados