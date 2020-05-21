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Medicamento

Secretária da Saúde diz que havia 'clamor' por orientação sobre cloroquina

A secretária disse ainda que, sob a nova orientação, o governo deve ampliar a distribuição de cloroquina ao SUS
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 07:53

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 07:53

A cloroquina é um medicamento usado no tratamento da malária
A cloroquina é um medicamento usado no tratamento da malária Crédito: Freepik
A Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, disse nesta quarta-feira (20), que havia "clamor" de sociedades médicas, parlamentares e da população por um posicionamento da pasta sobre a cloroquina.
A nova orientação do ministério para uso precoce dos medicamentos a pacientes da pandemia, no entanto, contraria o posicionamento das principais entidades científicas do país e do exterior.
Na terça-feira (19), três entidades nacionais aprovaram um documento com diretrizes para o enfrentamento da pandemia no qual recomendam que as drogas não sejam usadas como tratamento de rotina da doença. As entidades são a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, Sociedade Brasileira de Infectologia e da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia.
Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou nesta quarta-feira (20), que a cloroquina e a hidroxicloroquina sejam usadas apenas em estudos clínicos contra o novo coronavírus, dentro de hospitais.

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Em entrevista à imprensa, o secretário-executivo adjunto da Saúde, Élcio Franco, rebateu a posição da OMS. "Se esperarmos que sejam seguidos todos os passos, já vai ter acabado a epidemia e milhares de pessoas morreram", afirmou. Ele afirmou ainda que nenhum princípio "ético e científico" foi negligenciado ao elaborar o documento. "Isso que nosso presidente está zelando no momento. E fica angustiado quando não se oportuniza missão do SUS: equidade, universalidade e a integralidade", afirmou.
Pinheiro também reagiu: "Não estamos nos afastamento da ciência, estamos nos aproximando da necessidade de garantir a vida no tempo de guerra", disse.
A secretária ainda declarou que a "observação clínica" mostra resultados promissores em diversos pacientes. A posição não é a mesma da comunidade científica.

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Pinheiro reconheceu que a orientação não é um protocolo de diretrizes terapêuticas, ou seja, não tem poder de forçar que estabelecimentos do SUS sigam o tratamento.
Ela afirmou, no entanto, que a recomendação deve reduzir desigualdades no atendimento de pacientes do SUS e rede privada. Na prática, porém, médicos da rede pública também já prescrevem o medicamento, se julgarem necessário e receberem o aval do paciente.
A secretária disse ainda que, sob a nova orientação, o governo deve ampliar a distribuição de cloroquina ao SUS. Até agora cerca de 2,93 milhões de comprimidos foram entregues para uso de 163,86 mil pacientes da Covid-19.

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