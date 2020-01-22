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Em Brasília

Regina Duarte diz que noivado com governo ainda não é casamento

No início desta quarta (22)  ao chegar em Brasília para encontrar novamente Bolsonaro, disse que era preciso ir 'com tempo'

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 16:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 16:02
Encontro de Regina Duarte com Bolsonaro em Brasília nesta quarta Crédito: Carolina Antunes/PR
A atriz Regina Duarte disse que não definirá nesta quarta-feira (22) se aceitará o convite do presidente Jair Bolsonaro para assumir a Secretaria de Cultura do governo. Ao ser convidada, na semana passada, Regina disse estar noivando com o governo. No início desta tarde, ao chegar em Brasília para encontrar novamente Bolsonaro, disse que era preciso ir "com tempo".
"Não, hoje não. Ei, pera aí, noivado é noivado. Vou continuar conversando, noivando", disse a atriz, escoltada por funcionários do governo ao deixar o aeroporto de Brasília pela área de serviço.
Indagada sobre quais os termos para que o noivado fosse convertido em casamento, respondeu apenas que a pergunta era complicada e minimizou a importância de a secretaria voltar a ser ministério.

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"Não acho importante falar disso neste momento", afirmou a atriz, que disse ainda ter "uma porção de coisa" para ajustar na área cultural, mas sem entrar em detalhes.
Regina Duarte deixou o aeroporto rumo ao Palácio do Planalto, onde almoça com Bolsonaro. Eles já haviam se reunido no Rio de Janeiro na segunda-feira (20).
Na terça (21), o presidente disse já estar com saudades dela e brincou que o novo encontro deles teria que ser escondido da primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

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A atriz programou um período de teste em Brasília a partir desta quarta para decidir se aceita a nomeação no lugar de Roberto Alvim, demitido por ter copiado frases de Joseph Goebbels, ministro de Hitler na Alemanha nazista, em um vídeo no qual anunciava um edital suspenso por ordem do governo.
O governo estuda fazer nova modificação na Secretaria de Cultura e transferi-la do Ministério do Turismo para a Presidência da República. Inicialmente, o órgão era vinculado ao Ministério da Cidadania, chefiado por Osmar Terra.

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