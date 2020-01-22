Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Em Brasília, Regina Duarte diz que decisão sobre cargo não sai nesta quarta
"Noivado é noivado"

Em Brasília, Regina Duarte diz que decisão sobre cargo não sai nesta quarta

A equipe do Palácio do Planalto montou um esquema para que a atriz saísse do Aeroporto de Brasília por uma área alternativa

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 15:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 15:17
Regina Duarte e Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Twitter
A atriz Regina Duarte chegou a Brasília, nesta quarta-feira, para um encontro com o presidente Jair Bolsonaro que pode ser decisivo para definir se ela vai assumir ou não a Secretaria da Cultura. Apesar disso, a atriz deixou claro que a decisão sobre o "casamento" não será anunciada nesta quarta. "Hoje não, pera aí. Noivado é noivado. Vamos com tempo", declarou.
Regina chegou a Brasília com a intenção de não ser vista. A equipe do Palácio do Planalto montou um esquema para que a atriz saísse do aeroporto por uma área alternativa, usada apenas por funcionários. Antes, a assessoria de imprensa já havia afirmado que não divulgaria agenda e que ela não tinha intenção de dar entrevistas.

Veja Também

Se aceitar cargo, Regina Duarte ganhará R$ 17 mil ante a até R$ 120 mil na Globo

Saiba se Regina Duarte foi demitida da Globo após convite de Bolsonaro

Apesar disso, Regina conversou rapidamente com jornalistas que a abordaram antes de entrar no carro, na saída do aeroporto. Questionada se a secretaria pode virar ministério, respondeu que não sabe, mas que considera melhor discutir o assunto em outro momento. "Não sei, mas não acho importante falar disso neste momento."
Indagada sobre o que faria o "namoro virar casamento", ela respondeu que a pergunta é "complicada". Além disso, declarou que há "uma porção de coisas" para melhorar na área. Regina Duarte foi convidada para almoçar com Bolsonaro, que está no Palácio do Planalto.

Veja Também

Na Cultura, Regina Duarte enfrentará orçamento baixo e colapso na Ancine

Sem status de ministra, Regina Duarte deverá ficar subordinada a Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chuva de granizo é registrada em Fundão neste domingo (19)
Chuva de granizo é registrada em Fundão neste domingo (19)
Imagem de destaque
Por que nos tornamos amigos melhores quando envelhecemos
Imagem de destaque
Frango de padaria: 6 receitas especiais para o almoço de domingo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados