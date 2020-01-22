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Corte no salário

Se aceitar cargo, Regina Duarte ganhará R$ 17 mil ante a até R$ 120 mil na Globo

A atriz tem salário fixo de R$ 60 mil na Globo, que passa para R$ 120 mil quando está no ar

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 15:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 15:13
A atriz Regina Duarte Crédito: Globo/João Miguel Júnior
Se aceitar assumir a Secretaria Especial da Cultura, a atriz Regina Duarte vai receber R$ 17.327,65 por mês. Esse é o salário de um cargo de natureza especial, nome técnico da vaga nas classificações de funções em Brasília. É o mesmo cargo de Roberto Alvim, demitido pelo presidente Jair Bolsonaro depois que publicou um vídeo nas redes sociais parafraseando Joseph Goebbels, ministro da Propaganda da Alemanha nazista.
De acordo com o Portal da Transparência, Alvim recebeu R$ 15.359,19 como remuneração básica em novembro, já que assumiu o cargo no dia 7 do mês. Além da remuneração básica, ele recebeu R$ 4.807,41 por gratificação natalina.
De acordo com o colunista João Batista Jr, da revista Veja, Regina Duarte tem salário fixo de R$ 60 mil na Globo - que passa para R$ 120 mil quando está no ar. A atriz de 72 anos não aparece em novelas da Globo desde março de 2018, quando encerrou Tempo de Amar, trama das seis em na qual interpretava uma dona de bordel. Se aceitar o cargo público, Regina tem que suspender seu contrato com a emissora.

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Nesta quarta-feira a atriz irá para Brasília para conhecer o funcionamento da Secretaria Especial da Cultura. Os detalhes da agenda ainda não foram divulgados. Na terça-feira (21), ao falar com apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada, Bolsonaro comentou rapidamente sobre o convite feito a Regina Duarte para assumir a Secretaria: "a namoradinha do Brasil. Amanhã ela vai estar aqui", disse.
"Eu já estou com saudade dela.... o encontro não sei quando, tem que ser escondido da primeira-dama", brincou Bolsonaro. Depois de fazer a afirmação, o presidente fez um gesto imitando uma anotação em um bloco e disse: "vai escrever lá amanhã, quer ver?".

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