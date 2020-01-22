Se aceitar cargo, Regina Duarte ganhará R$ 17 mil ante a até R$ 120 mil na Globo

A atriz Regina Duarte Crédito: Globo/João Miguel Júnior

De acordo com o Portal da Transparência, Alvim recebeu R$ 15.359,19 como remuneração básica em novembro, já que assumiu o cargo no dia 7 do mês. Além da remuneração básica, ele recebeu R$ 4.807,41 por gratificação natalina.

De acordo com o colunista João Batista Jr, da revista Veja, Regina Duarte tem salário fixo de R$ 60 mil na Globo - que passa para R$ 120 mil quando está no ar. A atriz de 72 anos não aparece em novelas da Globo desde março de 2018, quando encerrou Tempo de Amar, trama das seis em na qual interpretava uma dona de bordel. Se aceitar o cargo público, Regina tem que suspender seu contrato com a emissora.

Nesta quarta-feira a atriz irá para Brasília para conhecer o funcionamento da Secretaria Especial da Cultura. Os detalhes da agenda ainda não foram divulgados. Na terça-feira (21), ao falar com apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada, Bolsonaro comentou rapidamente sobre o convite feito a Regina Duarte para assumir a Secretaria: "a namoradinha do Brasil. Amanhã ela vai estar aqui", disse.