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Regina Duarte aceita e fará teste na Secretaria de Cultura de Bolsonaro

'Nós vamos noivar, vou ficar noiva', disse a atriz que afirmou ainda querer pacificar as relações da classe cultural com o governo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 16:31

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 16:31

Jair Bolsonaro e Regina Duarte Crédito: Reprodução/Twitter @jairbolsonaro
A atriz Regina Duarte aceitou participar de uma fase de testes na Secretaria Nacional de Cultura de Jair Bolsonaro (sem partido). Em comunicado enviado pela assessoria do Palácio do Planalto, o governo diz que ela estará em Brasília na quarta-feira (22) no cargo que era de Roberto Alvim, demitido na sexta-feira passada.
"Após conversa produtiva com o presidente Jair Bolsonaro, Regina Duarte estará em Brasília na próxima quarta-feira, 22, para conhecer a Secretaria Nacional de Cultura do governo federal. 'Estamos noivando', disse a artista após o encontro ocorrido nesta tarde no Rio de Janeiro", diz comunicado da Secretaria de Comunicação da Presidência.
Para a colunista Mônica Bergamo, do jornal "Folha de S. Paulo", a atriz explicou o convite usando comparações matrimoniais similares as que o presidente costuma fazer. "Nós vamos noivar, vou ficar noiva, vou lá conhecer onde eu vou habitar, com quem que eu vou conviver, quais são os guardas-chuvas que abrigam a pasta, enfim, a família. Noivo, noivinho", disse.

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Segundo a colunista, o governo estuda até recriar o Ministério da Cultura. Há expectativa ainda que ela reveja algumas nomeações feitas pelo ex-secretário Roberto Alvim, exonerado após usar, em vídeo, trechos de um discurso do ministro da Propaganda nazista Joseph Goebbels. O convite à Regina tinha feito ainda na sexta.
"Quero que seja uma gestão para pacificar a relação da classe com o governo. Sou apoiadora deste governo desde sempre e pertenço a classe artística desde os 14 anos", disse a atriz à Mônica Bergamo.
Mais cedo, em mensagem nas redes sociais, Regina Duarte havia dito que se encontraria "olho no olho" com Bolsonaro e usou expressões de agradecimento. Ela afirmou que de tudo quer "tirar uma lição, um aprendizado" e terminou exclamando "Vambora, com muito amor no coração!"

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Regina Duarte já havia sido convidada para integrar o governo no início do ano passado, mas recusou. A atriz é uma das mais famosas apoiadoras do presidente Jair Bolsonaro e já elogiou a política do governo no setor.
"Eu não estou preparada, não me sinto preparada para isso, acho que a gestão pública é uma coisa muito complicada e uma pasta como a da cultura muito mais", disse a atriz à rádio.
A aproximação de Duarte com Bolsonaro começou ainda na campanha eleitoral de 2018. Na ocasião, a atriz visitou o então candidato em sua casa, no Rio de Janeiro, e imagens do encontro foram divulgadas nas redes sociais.

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