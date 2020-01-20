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Após convite

Bolsonaro vai ao Rio se encontrar com Regina Duarte

A atriz foi convidada por ele para assumir a gestão da cultura no governo federal

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 09:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 09:37
Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro embarca na manhã desta segunda-feira (20), às 8h, ao Rio de Janeiro, onde deve se encontrar com a atriz Regina Duarte, convidada por ele para assumir a gestão da cultura no governo federal.
Bolsonaro estuda recriar o Ministério da Cultura para acolher a atriz. A leitura no governo é que o nome dela é poderoso demais para ocupar apenas uma secretaria, status atual da pasta, que é subordinada ao Ministério do Turismo.

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O comando da cultura está vago desde a última sexta-feira (17), quando Bolsonaro cedeu a pressões e demitiu o dramaturgo Roberto Alvim, que parafraseou em discurso o nazista Joseph Goebbels. Ao jornal O Estado de S. Paulo, Alvim disse que, apesar da origem espúria, assina embaixo da frase "perfeita".
Ao deixar o Palácio da Alvorada nesta segunda, o presidente conversou e tirou selfies com apoiadores, mas se recusou a responder jornalistas. Ele disse que não falaria para evitar acusações de uma "associação" de que faz ataques à imprensa.

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A agenda oficial de Bolsonaro no Rio começa às 10h, quando o presidente se encontra com o prefeito Marcelo Crivella. A princípio, ele deixa a capital fluminense às 16h20 para retornar a Brasília. O Planalto não informa em que horário Bolsonaro e Regina Duarte devem se encontrar.

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