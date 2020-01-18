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Polêmica

Referência a Goebbels feita por Alvim repercute na imprensa estrangeira

Jair Bolsonaro confirmou nesta sexta-feira (17) a demissão de Roberto Alvim após uso de frase de nazista

Publicado em 18 de Janeiro de 2020 às 12:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2020 às 12:48
Secretário de Cultura, Roberto Alvim Crédito: Reprodução/Twitter
A imprensa estrangeira repercute nesta sexta-feira (17), o vídeo publicado nas redes sociais da Secretaria Especial de Cultura do governo Jair Bolsonaro (sem partido). Na publicação, o agora ex-secretário Roberto Alvim ecoa trechos de discurso de Joseph Goebbels, ministro da Propaganda na Alemanha nazista.

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A revista alemã Der Spiegel disse que o discurso de Alvim foi chocante e destacou a ideia do ex-secretário de promover "religião e nacionalismo na arte". A publicação classificou o governo Bolsonaro como "populista de direita" e destacou também a reação da Embaixada da Alemanha no Brasil, que no Twitter disse opor-se "a qualquer tentativa de banalizar ou mesmo glorificar a era do nacional-socialismo".

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Nos Estados Unidos, o jornal The New York Times destacou a demissão de Alvim por "evocar propaganda nazista" em vídeo que tocava ao fundo "uma ópera que Adolf Hitler considerava sua preferida". O periódico chamou a atenção dos leitores para as críticas que Alvim atraiu para si, mencionando falas do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, do escritor Olavo de Carvalho - descrito como promotor de teorias da conspiração e influência intelectual sobre Bolsonaro -, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e da embaixada alemã no Brasil.
A agência de notícias Bloomberg acusou Alvim de "parafrasear líder nazista" e lembrou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é judeu e também se juntou aos que demandaram a demissão do chefe da Cultura.

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O jornal espanhol El País deu destaque à justificativa de Jair Bolsonaro no anúncio da demissão de Roberto Alvim publicado em suas redes sociais. O presidente brasileiro falou em "pronunciamento infeliz" do ex-secretário e disse "repudiar as ideologias totalitárias.
Além desses veículos, as falas e a demissão de Roberto Alvim também foram repercutidas pelas agências Efe, Lusa e Reuters, pelo jornal francês Le Figaro, pela rede de TV norte-americana CNN, entre outros.

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