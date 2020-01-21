Saiba se Regina Duarte foi demitida da Globo após convite de Bolsonaro

Não está fácil ser Regina Duarte nos últimos dias. Principalmente se levarmos em conta toda a especulação que está sendo feita em torno da veterana da Globo na web, que ora a demite da emissora e ora diz que alguns pontos ainda precisam ser considerados.
O fato é que a artista, depois de receber um convite do presidente Jair Bolsonaro, aceitou passar por um período de experiência como próxima comandante da Secretaria Especial da Cultura do Governo Federal. Mas este "aceite" não define nada. Isso quer dizer que Regina apenas aceitou se submeter ao que podemos chamar de tentativa. As informações sobre este primeiro passo foram publicadas em primeira mão pelo portal G1.
Mas após ser até atacada pelo colega de profissão José de Abreu, que disse que Regina é a mulher perfeita para "trabalhar em um governo nazista", o que de fato a atriz corre risco de perder?
Não, ela não foi demitida da Globo. Pelo menos não até agora, já que ainda não aceitou, em definitivo e oficialmente, o convite da Presidência. Por meio de nota divulgada no Jornal Nacional desta segunda-feira (20), a emissora disse que caso a atriz crie algum vínculo com a política seu contrato é automaticamente cancelado.
Na prática, isso fará Regina perder seu salário generoso, que nos bastidores rola a informação de que gira em torno de R$ 60 mil mensais (quando ela não está no ar), mas podendo chegar a até R$ 120 mil (quando a artista está escalada em algum trabalho).
De acordo com informações da revista Contigo!, pelas normas do Grupo Globo, contratados que se envolvam com questões político-partidárias precisam deixar seus cargos.