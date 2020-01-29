Regina Duarte aceita convite de Bolsonaro e se torna secretária da Cultura

Encontro de Regina Duarte com Bolsonaro em Brasília Crédito: Carolina Antunes

A atriz Regina Duarte disse o esperado "sim" para o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nesta quarta-feira (29), e aceitou assumir a Secretaria Especial de Cultura. Ela se reuniu com o presidente no Palácio do Planalto na tarde de hoje . Após se reunir com o presidente, Regina foi à Secretaria-Geral da Presidência para se informar sobre as formalidades para assumir o cargo público.

Mais cedo, ao chegar ao Palácio do Planalto, a atriz desconversou se aceitaria o convite. Para o sim, para o não, para o talvez, preciso de vocês. Ih, rimou, né? Para o sim, para o não ou para o talvez, preciso de vocês, disse ela a jornalistas. Questionada sobre o que pretende fazer na Cultura, Regina afirmou que é cedo.

Nesta terça (28), o presidente Jair Bolsonaro afirmou que Regina terá liberdade para fazer as mudanças que ela quiser caso aceite assumir a Secretaria Especial.

"Para mim seria excepcional, para ela, ela tem a oportunidade de mostrar realmente como é fazer cultura no Brasil. Ela tem experiência em tudo que vai fazer. Precisa de gente com gestão ao seu lado, tem cargo para isso, vai poder trocar quem ela quiser lá sem problema nenhum. Então tem tudo para dar certo a Regina Duarte", disse Bolsonaro.

QUEM É REGINA DUARTE?

Nascida em Franca em 5 de fevereiro de 1947, filha de um tenente reformado do Exército e de uma dona de casa, Regina Duarte se tornou um dos principais nomes da televisão brasileira. Dona de uma carreira de mais de 50 anos e contratada pela TV Globo, ela já esteve dos dois lados da política.

Em 1975, quando a novela Roque Santeiro foi censurada pela ditadura militar às vésperas da estreia, a atriz, que não estava no elenco mas já era a "namoradinha do Brasil", foi a Brasília para protestar. Na versão de 1985, ela foi a Viúva Porcina. Em 2002, ao apoiar a campanha de José Serra à presidência, disse a frase que viraria famosa: "Eu tenho medo". Seu medo era de que Lula ganhasse as eleições.