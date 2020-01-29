Regina Duarte chega a Brasília e deve dar resposta sobre Cultura

Encontro de Regina Duarte com Bolsonaro em Brasília Crédito: Carolina Antunes

A atriz Regina Duarte chegou no início da tarde desta quarta-feira (29) a Brasília e está se dirigindo para a sede da Secretaria de Cultura, na Esplanada dos Ministérios. Convidada para assumir a área, a atriz já passou por um período de teste e deve dar a resposta oficial ao presidente da República, Jair Bolsonaro, se aceita ou não a missão nesta quarta-feira.

A atriz foi convidada pelo presidente para o cargo após a demissão do ex-secretário Roberto Alvim, que divulgou um vídeo no qual faz um discurso com frases semelhantes às usadas por Joseph Goebbels, ministro da Propaganda do governo nazista de Adolf Hitler.

Regina Duarte afirmou que está "noivando" com o governo, mas ainda não confirmou se aceitará o convite.

Bolsonaro disse na terça, ao voltar da viagem à Índia, que Regina apresentou para ele uma proposta "bastante atrativa".