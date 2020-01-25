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Cultura

Sem confirmar entrada no governo, Regina Duarte agradece Maitê Proença

Regina foi a Brasília para conversar com o presidente Jair Bolsonaro e participar de reuniões na Secretaria Especial da Cultura. Entretanto, a atriz afirmou estar em fase de 'noivado com o governo'

Publicado em 25 de Janeiro de 2020 às 14:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2020 às 14:26
Presidente da República Jair Bolsonaro durante encontro com Regina Duarte Crédito: Carolina Antunes
A atriz Regina Duarte usou sua conta no Instagram para agradecer, na manhã deste sábado, 25, a manifestação de apoio dada por Maitê Proença. Em entrevista à coluna Direto da Fonte, Maitê afirmou que a colega é a melhor escolha para o comando da pasta da Cultura do governo de Jair Bolsonaro. "Regina não é perversa, nem cínica nem nazista. Dentro do cenário que vivemos, ela é a melhor das possibilidades", declarou Maitê.
Regina compartilhou com seus seguidores da rede social uma foto que reproduz o agradecimento feito diretamente a Maitê. "Que alegria mais uma vez ter você comigo, do meu lado, colega querida que tanto admiro. Vamos juntas! Precisamos lutar pela pacificação e pela união de nossa classe".
Na última semana, Regina foi a Brasília para conversar com o presidente Jair Bolsonaro e participar de reuniões na Secretaria Especial da Cultura. Entretanto, a atriz afirmou estar em fase de "noivado com o governo", que espera que ela aceite o convite quando o presidente voltar da Índia. Uma comitiva do governo embarcou para o país asiático na manhã da última quinta, 23.

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Em Brasília, Regina disse que a questão é "complicada". O convite à atriz ainda gerou discussões sobre a recriação do Ministério da Cultura, mas ela evitou comentar sobre eventual mudança no status da Secretaria de Cultura, que hoje está sob o guarda-chuva do Ministério do Turismo.
A proposta para ela assumir a pasta surgiu após a divulgação de um vídeo com referências ao nazismo ter levado à queda do diretor e dramaturgo Roberto Alvim. Tida como uma das mais famosas apoiadoras de Bolsonaro, Regina já havia se encontrado com o presidente durante a campanha eleitoral de 2018. Caso aceite o convite, a atriz, contratada da TV Globo desde 1969, terá de abrir mão de um salário de R$ 200 mil.

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