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Secretaria da cultura

Bolsonaro diz que nomeação de Regina Duarte sai na quarta ou quinta-feira

O presidente afirmou que na próxima semana a atriz irá ao 'cartório assinar o casamento'

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 11:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 11:43
Jair Bolsonaro afirmou que a atriz será nomeada semana que vem para a Secretaria Especial da Cultura   Crédito: Carolina Antunes
A nomeação da atriz Regina Duarte para a Secretaria Especial da Cultura vai ser anunciada nas próximas quarta (29) ou quinta-feira (30), disse nesta sexta (24) o presidente Jair Bolsonaro, após chegar em Déli, onde inicia visita oficial de três dias.
"Continuamos namorando. Na quarta ou quinta-feira, ela vai no cartório assinar o casamento", afirmou.

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A atriz foi convidada para o posto no final da semana passada, logo após a demissão de Roberto Alvim, que publicou um vídeo parafraseando um ministro da Alemanha nazista, Joseph Goebbels. 
Em visita a Brasília na quarta (22) para a realização de "testes", Regina disse que ainda não confirmou se assumirá o cargo e voltou a fazer uma analogia com "noivado" sobre estar estudando as possibilidades.

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