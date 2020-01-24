Bolsonaro diz que nomeação de Regina Duarte sai na quarta ou quinta-feira

Jair Bolsonaro afirmou que a atriz será nomeada semana que vem para a Secretaria Especial da Cultura Crédito: Carolina Antunes

A nomeação da atriz Regina Duarte para a Secretaria Especial da Cultura vai ser anunciada nas próximas quarta (29) ou quinta-feira (30), disse nesta sexta (24) o presidente Jair Bolsonaro, após chegar em Déli, onde inicia visita oficial de três dias.

"Continuamos namorando. Na quarta ou quinta-feira, ela vai no cartório assinar o casamento", afirmou.

A atriz foi convidada para o posto no final da semana passada, logo após a demissão de Roberto Alvim, que publicou um vídeo parafraseando um ministro da Alemanha nazista, Joseph Goebbels.