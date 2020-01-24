Bolsonaro diz que nomeação de Regina Duarte sai na quarta ou quinta-feira

A nomeação da atriz Regina Duarte para a Secretaria Especial da Cultura vai ser anunciada nas próximas quarta (29) ou quinta-feira (30), disse nesta sexta (24) o presidente Jair Bolsonaro, após chegar em Déli, onde inicia visita oficial de três dias.
"Continuamos namorando. Na quarta ou quinta-feira, ela vai no cartório assinar o casamento", afirmou.
A atriz foi convidada para o posto no final da semana passada, logo após a demissão de Roberto Alvim, que publicou um vídeo parafraseando um ministro da Alemanha nazista, Joseph Goebbels.
Em visita a Brasília na quarta (22) para a realização de "testes", Regina disse que ainda não confirmou se assumirá o cargo e voltou a fazer uma analogia com "noivado" sobre estar estudando as possibilidades.