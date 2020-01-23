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Cultura

Regina Duarte escolhe 'número 2' da Cultura antes de confirmar convite

Reverenda Jane Silva, atual secretária de Diversidade Cultural da pasta, ocupará o cargo de secretária-adjunta da Cultura 'até que haja uma definição sobre a nomeação de Regina Duarte'

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 18:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 18:03
Presidente da República Jair Bolsonaro durante encontro com Regina Duarte Crédito: Carolina Antunes
Mesmo sem ter confirmado a sua entrada no governo Jair Bolsonaro, a atriz Regina Duarte escolheu nesta quinta-feira, 23, como "número 2" da Secretaria Especial de Cultura a reverenda Jane Silva, atual secretária de Diversidade Cultural da pasta.
Jane ocupará o cargo de secretária-adjunta da Cultura "até que haja uma definição sobre a nomeação de Regina Duarte". A informação foi confirmada nesta quinta, 23, pela Secretaria Especial de Cultura. Segundo a pasta, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio (PSL), participou da escolha.

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Como adjunta, a reverenda atuará automaticamente como chefe interina da Cultura, já que o cargo de secretário da pasta está vago desde a última sexta-feira, 17, quando o dramaturgo Roberto Alvim foi demitido por parafrasear discurso do nazista Joseph Goebbels.

NÚCLEO OLAVISTA

O cineasta Josias Teófilo disse na quarta-feira, 22, ao jornal O Estado de S. Paulo ter sido sondado ao cargo de secretário-adjunto da Cultura. "Não tem nada certo ainda. Regina está sendo consultada, vai responder ainda", afirmou. Ele ficou conhecido pelo seu primeiro filme, O Jardim das Aflições, sobre o guru bolsonarista Olavo de Carvalho, do qual Josias tornou-se amigo pessoal.
A vaga de "número 2" da Cultura ficou em aberto neta quarta (22), quando José Paulo Soares Martins foi exonerado do cargo de secretário-adjunto. Para a reportagem, ele disse que não sabe o motivo de sua saída. A exoneração foi publicada hoje.

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No último dia 14, um e-mail sobre "objetivos" para 2020, enviado "em nome" do ex-secretário-adjunto a chefes da Secretaria de Cultura e a órgãos vinculados, como a Agência Nacional de Cinema (Ancine), endossava o discurso de "guerra cultura" defendido por Alvim.
A mensagem, divulgada pelo The Intercept, a qual o jornal O Estado de S. Paulo também teve acesso, afirma que a cultura no Brasil deveria ser norteada em "princípios e valores da nossa civilização" e "profunda ligação com Deus". O mesmo texto cita ainda "luta contra o que degenera".
O texto causou constrangimento dentro do governo e foi considerado "fora do tom" por gestores da cultura ouvidos pela reportagem. Martins afirmou à reportagem "que apenas reproduzia as orientações do então secretário da Cultura (Alvim)".

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